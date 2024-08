Corvinul Hunedoara și-a încheiat aventura din cupele europene și a revenit în țară, pentru a se concentra pe Cupă și campionat. , Florin Maxim a comentat pe seama veștii nefericite.

Decizia FRF în privința dreptului la promovare al Corvinului a tulburat apele la echipă! Florin Maxim e sincer: „A venit ca un șoc!”

Corvinul Hunedoara a reușit sezonul trecut să promoveze, din punct de vedere sportiv, dar forma de organizare nu i-a permis cu adevărat să facă pasul în primul eșalon. Totuși, băieții lui Florin Maxim au cucerit Cupa României și au mers astfel în cupele europene.

ADVERTISEMENT

După experiența scurtă și nu tocmai fericită din Europa, „corviniștii” au revenit și au sperat că vor primi dreptul de a promova, dar FRF s-a opus în cele din urmă. Florin Maxim a reacționat, dezamăgit, la aflarea veștii.

„A venit ca un șoc. Poate ne așteptam, cumva, dar… nici nu știu. Nu vreau să comentez, pentru că nici nu am stat să mă gândesc prea mult.

ADVERTISEMENT

Au fost acele contestații. Probabil dacă au fost acele contestații ale celorlalte cluburi, ele nu s-au îndreptat împotriva noastră, ci împotriva federației. Asta e, am fost respinși și mergem mai departe”, a spus Maxim pentru

N-au ținut cont de vestea rea și au câștigat primul meci cu 3-0

În ziua în care Corvinul a aflat că nu are drept de promovare în Superliga, elevii lui Florin Maxim au trecut cu scorul de 3-0 de Viitorul Pandurii Târgu Jiu în Turul 3 al Cupei României.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul hunedorenilor a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi, existând totuși anumite aspecte pe care nu le-a putut trece cu vederea, precum pasele eronate.

„Băieților n-am ce să le reproșez. În urma celor întâmplate… am aflat la 12:30 că nu avem drept de promovare. E greu, cumva, să te recalibrezi, dar băieții și-au văzut de fotbal și s-au bucurat de el cum le-am spus din momentul venirii mele la Hunedoara, că trebuie să ne bucurăm pe teren și la acest joc, să rămânem cu lucruri bune după meciuri.

ADVERTISEMENT

Astăzi nu am ce să le reproșez, poate faptul că am forțat mai mult decât trebuia, iar după 2-0 i-am băgat puțin în joc pe adversarii noștri cu niște mingi greșite, dar, ca distribuție, cum am stat în teren, cum s-au mișcat și ce-au obținut astăzi, sunt fericit”, a spus Maxim conform sursei citate.

Chiar dacă a fost eliminată și din preliminariile Europa League, dar și din preliminariile Conference League, Corvinul Hunedoara va primi în conturi de la UEFA suma totală de 1.075.000 de euro.