Decizia importantă luată de Mirel Rădoi după ce a plecat de la Craiova. Își vinde ”bijuteria” cu 732.000 de euro

Mirel Rădoi a impresionat în prima parte a mandatului său pe banca Universității Craiova. Treptat, au început să apară și ”accidentele”, iar antrenorul de 44 de ani și-a dat demisia. La câteva săptămâni după plecarea din Bănie, tehnicianul, un împătimit al bolizilor de lux, și-a scos la vânzare una dintre ”bijuteriile” din garaj.

Ce decizie a luat Mirel Rădoi după plecarea de la Craiova. Antrenorul și-a scos la vânzare ”bijuteria” din garaj pentru o sumă uriașă

Mirel Rădoi a avut o carieră de jucător care l-a ajutat să adune, în special spre finalul activității sale competiționale, sume importante de bani. Asta l-a ajutat să-și satisfacă un hobby deosebit, acela de a avea cât mai multe mașini de lux. Pasionat de caii putere, tehnicianul deține o veritabilă colecție de bolizi.

Nu vorbim de orice mărci de autoturisme, ci doar de unele de ordinul sutelor de mii de euro. Acum, într-o perioadă în care este ”șomer” din punct de vedere fotbalistic, Rădoi a făcut o mișcare care a luat pe multă lume prin surprindere.

din garajul său, la prețul astronomic de 732.000 de euro, cu TVA inclus, notează . Cei interesați, probabil extrem de puțini la număr, trebuie să știe că mașina aflată pe ”piață” este un Rolls-Royce Cullinan Ultra-Luxury, cu 563 de cai putere, care ajunge la viteza maximă de 250 de km/h.

Mașina arată impecabil. Are scaunele acoperite de o tapițerie din piele albă, iar locurile din spate asigură spațiu și un confort sporit pasagerilor. În plus, și exteriorul bolidului de lux este complet alb.

Mașina de ”doar” 250.000 de euro pe care și-a cumpărat-o Mirel Rădoi la o lună după plecarea de la Craiova

Mirel Rădoi vinde, dar și cumpără, deopotrivă. Recent, fostul antrenor de pe ”Ion Oblemenco” a achiziționat un Bentley Flying Spur W12 2020 Keyvany, în valoare de aproximativ 250.000 de euro. FANATIK a prezentat în exclusivitate .

Bolidul este unul spectaculos din toate punctele de vedere. E unic în România, are 626 de cai putere și ajunge la 100 km/h în mai puțin de 4 secunde. Viteza maximă trece de 330 km/h. Are un interior din piele și alte materiale foarte scumpe.

Un astfel de Bentley Flying Spur W12 2020 Keyvany, model văzut în premieră în Capitală, în ipostazele surprinse de FANATIK, are prețuri între 140.000 și 235.000 de euro. În țara noastră, astfel de vehicule sunt foarte rare și prețul poate ajunge și la peste 250.000 de euro.

Ce alte mașini de lux se mai găsesc în garajul lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi (44 de ani), fostul selecționer al României și antrenor în prima ligă, poate fi considerat pasionat de tot ceea ce înseamnă mașină de lux. De-a lungul timpului, acesta a fost văzut conducând ”bestii” pe patru roți precum: BMW X6, Aston Martin Rapide, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga sau Ferrari F12 Berlinetta.

În special ca antrenor, Mirel Rădoi a adunat o avere importantă. De-a lungul carierei sale de jucător, acesta a îmbrăcat tricoul unor cluburi precum Extensiv Craiova, FCSB, Al-Hilal, Al-Ain, Al-Ahli și Al-Arabi. Fostul mijlocaș al naționalei României a obținut sume impresionante din fotbal. Per total a strâns în jur de 15 milioane de euro.

”Eu am câştigat 15 milioane (n.r. de dolari) în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r. pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că… Dacă vei câştiga o sumă aşa de mare, e clar că cel mai indicat e să îţi cumperi un apartament sau o casă”, declara Mirel Rădoi, despre situația sa financiară.