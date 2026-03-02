Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv

Momentele dramatice trăite în prezent de mai mulți români în Dubai puteau fi experimentate și de Sorin Cârțu. Legenda Craiovei a fost la un pas de a ajunge în Emirate, la invitația lui Gigi Nețoiu.
Adrian Baciu
02.03.2026 | 10:30
Cum a fost Sorin Cârțu la un pas de a ajunge în coșmarul din Dubai. Sursa foto: colaj Fanatik
Este haos generalizat în acest moment în Dubai. Bombardamente masive lansate de Iran au produs panică printre locuitorii luxoasei așezări din Emiratele Arabe Unite (EAU). Din păcate, foarte mulți români sunt blocați acolo. Printre ei putea fi și marele Sorin Cârțu. Legenda Craiovei a luat însă o decizie care l-a salvat de tot acest coșmar.

Cum a scăpat Sorin Cârțu de coșmarul din Dubai. Decizia inspirată luată de legenda Craiovei

Oameni din politică, afaceriști, sportivi sau artiști din România sunt în aceste momente blocați în infernul din Dubai. Până sâmbătă o locație de vis, unde oricine și-ar fi dorit să ajungă, orașul din Emirate este acum un loc de unde toți ar vrea să plece. Cel puțin când vorbim de cei aflați acolo în concediu sau în deplasări de afaceri.

O legendă a Universității Craiova, Sorin Cârțu, putea fi în aceste clipe în orașul arab. Intrat duminică la FANATIK SUPERLIGA, acesta a spus că a fost invitat de Gigi Nețoiu, săptămâna trecută, să meargă cu el în Dubai. Fiind ocupat cu alte lucruri, acesta a refuzat. În acest moment se felicită pentru decizia luată.

„O știți pe ultima? M-a invitat Gigi Nețoiu să merg cu el în Dubai. Acum o săptămână. Pe cuvântul meu de onoare. Și am zis că nu merg, că am alte treburi. Trebuia să fiu acolo. Să îl întrebați. M-a invitat. Am schimbat, sâmbătă niște mesaje cu el.

(n.r. tu trebuia să fii acum cu Nețoiu în Dubai, sub bombardament?) Da, dar mi se pare că e Cami (n.r. Rodion Cămătaru) cu el acum. (n.r. Cămătaru e cu el?) Mi se pare, nu știu, nu vreau să dau o informație greșită.”, a dezvăluit „Sorinaccio”.

Cine este legenda Craiovei Maxima care se află acum în Dubai

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu a confirmat faptul că, într-adevăr, Rodion Cămătaru este alături de el în Dubai. Clădirea în care se află aceștia este într-un loc mai sigur, aproape plajă, a spus afaceristul.

Am fost inspirat. Nu am vorbit încă nimic cu el (n.r. Rodion Cămătaru). Nu știam sigur dacă e acolo, dar uite că acum mi-a și confirmat (n.r. Gigi Nețoiu), a mai punctat Cârțu.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
