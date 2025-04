Decizia luată de Angela Rusu, diagnosticată cu o boală incurabilă, chiar în săptămâna dinantea Paștelui. „Tati are grijă de ea”. Imagini exclusive

Angela Rusu, cântăreața de muzică populară, în decursului anului 2024, a trecut prin trei intervenții semnificative care i-au schimbat definitiv viața. După ce a fost diagnosticată de două ori cu cancer, artista a luat o hotărâre decisivă, chiar în Săptămâna Mare.

Decizia luată de Angela Rusu, diagnosticată de două ori cu cancer, chiar în Săptămâna Patimilor

De-a lungul celor 50 de ani de când Dumnezeu i-a îngăduit să vină pe lume, . Niciodată nu s-a lăsat pradă grelelor încercări, ba din contră, a luptat cu toate forțele pentru a ieși la lumină. După ce a fost suspectă de cancer ovarian și supusă unei operații prin care i-au scos uterul și ovarele, artista a pătimit din nou. În luna iulie i s-a decoperit un cancer la rinichi, stadiul 1.

Din acel moment, cunoscuta vedetă a decis că este momentul să se pună pe primul loc. Așa a hotărât, în luna decembrie a anului trecut să-și facă, în Turcia, operație de micșorare de stomac. În cele patru luni, vedeta a slăbit văzând cu ochii.

Acum, în Săptămâna dinantea Paștelui, cunoscuta artistă a mai luat o decizie importantă pentru familia ei. Și-a luat soțul și fetița, pe Anais, și au plecat într-o vacanță relaxantă în Egipt. Despre aceasta a povestit și a dat imagini, în premieră, pentru FANATIK.

„Am venit în Egipt în concediu pentru câteva zile. Am vrut să venim să ne relaxăm pentru că începe evenimentele și o să avem mai puțin timp ca să mergem într-o vacanță. Am mai fost plecați într-o vacanță de aproximativ două luni de zile în Tenerife.

Pentru fiica mea Anais am zis să mai venim neapărat pentru că îi place foarte mult la căldură, la apă și nouă la fel. Anais e foarte, foarte bine și foarte încântată. Eu mă odihnesc, tati are grijă de ea. Stăm 7 zile.”, a mărturisit Angela Rusu.

„Efectiv am zis că nu am când să pregătesc tot pentru Paște”

Interpreta de mu , care nu o vor găsi, din păcate, alături de soțul ei, Marius Moldovan, și de fiica lor.

În încheiere, Angela Rusu, faimoasă pentru piesele „ , „Trec anii mei”, ”Așa este viața”, face un anunț pentru fanii muzicii ei. O nouă piesă va fi lansată pentru iubitorii muzicii etno și de petrecere.

„Am ales data aceasta să plecăm în vacanță pentru că eu în ziua de Paște deja am eveniment. A doua zi, iar! Efectiv am zis că nu am când să pregătesc tot pentru Paște, pentru că nu stăm acasă în primul rând. Vom merge pe la părinți în vizită și cam atât, pentru că am evenimente.

Am un proiect nou, o piesă nouă pe care vreau să o lansez după Paște și sper să vă placă tuturor. Este o piesă etno și de petrecere. „Cine ține cont în viață” se numește piesa și sper să ajungă la inimile tuturor celor care mă apreciază, mă iubesc. Mulțumesc tare mult și vă doresc multă sănătate tuturor.”, a adăugat cunoscuta interpretă.