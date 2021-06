Decizia luată de cântărețul Mihai Priescu după ce i-a fost spartă casa. Hoții au dat buzna și în locuința unui lider PNL

Interpretul de muzică folclorică Mihai Priescu a trecut prin spaima vieții sale în urmă cu doi ani. Casa lui a fost prădată de hoți, aceiași hoți care au dat apoi buzna în locuința unui politician de la PNL.

Evenimentul prin care cântărețul a trecut l-a determinat să își blindeze bine casa. Mai mult, și-a luat și un animale care să facă pe paznicul.

Artistul a povestit în exclusivitate pentru FANATIK prin ce a trecut și cum s-a gândit să se protejeze de hoți pe viitor.

Cântărețul Mihai Priescu, prădat de hoți într-o noapte de Revelion

Cei care au tăbărât în casa lui l-au vitregit de câteva kilograme de aur, dar și de dinții de aur lăsați moștenire de la bunica lui.

Dinții au fost cei care i-au ajutat pe polițiști să îi prindă repede pe hoți, aceiași hoți care au colindat și politicieni, printre care un lider liberal.

Nefericita întâmplare a avut loc chiar în noaptea de Revelion. nu era acasă atunci, căci avea un angajament de dus la capăt, aflându-se la o cântare.

Hoții s-au interesat de faptul că Mihai Priescu nu va petrece Revelionul acasă. Au profitat de plecarea lui la un spectacol pentru a-și duce la îndeplinire planul.

Această experiență care poate marca pe oricine i-a adus câteva stări destul de neplăcute muzicianului. A reușit să își revină repede și să gândească niște soluții concrete pentru a evita astfel de spargeri pe viitor.

Artistul nu a putut recupera nimic. Hoții, prinși după un an

„Din păcate nu am reușit să recuperez nimic, pentru că hoții au fost prinși cu întârziere (după aproximativ 1 an de zile). Între timp mai dăduseră și alte spargeri și au fost și alte persoane păgubite.

Hoții se mișcau foarte rapid și scăpau imediat de “marfă”. Aveau rețele în mai multe zone ale țării. Nu pot să zic că am rămas cu sechele, dar o anumită teamă și nesiguranță s-a instalat. Imediat am luat decizia de a blinda cum s-ar zice casa. Am trecut la fapte”, ne-a mărturisit în exclusivitate Mihai Priescu.

ne-a mai spus că și-a instalat mai multe camere de supraveghere, alarmă și a făcut un contract cu o firmă privată de pază.

Și-a luat și un câine ciobănesc belgian malinois,pe care îl consideră deja membru al familiei sale, un patruped foarte bun pentru pază și foarte devotat casei.