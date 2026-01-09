Decizia luată de conducerea Universității Craiova în plin cantonament! Anunțul oltenilor

ADVERTISEMENT

Oficialii clubului Universitatea Craiova au luat o decizie importantă chiar în cantonamentul din Antalya. Vremea capricioasă din România i-a determinat pe olteni să își schimbe planurile inițiale. Astfel, jucătorii se vor întoarce în țară abia pe 16 ianuarie, cu patru zile mai târziu decât era stabilit inițial.

S-a schimbat planul! Când revin oltenii în România? Anunțul Universității Craiova

Oltenii se pregătesc, la fel ca majoritatea echipelor din Superliga României, în Turcia pentru restul sezonului. Inițial, cantonamentul trebuia să se încheie pe 12 ianuarie, dată la care era programat zborul spre Craiova, însă planul s-a schimbat.

ADVERTISEMENT

Jucătorii Universității Craiova vor rămâne în Antalya până pe 16 ianuarie, întrucât condițiile meteorologice din România pentru perioada următoare nu sunt cele mai bune, iar oltenii nu se pot pregăti în condiții optime în baza lor din Bănie.

De ce s-a schimbat data la care oltenii pleacă din cantonament

Din acest motiv, șederea în Antalya a fost prelungită cu încă patru zile. Practic, oltenii își vor continua până pe 16 ianuarie, zi în care vor zbura înapoi în România. Pe 19 ianuarie este programat duelul cu Petrolul Ploiești din Superliga României.

ADVERTISEMENT

„Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya. Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții. Forza Știința!”, a fost anunțul făcut de olteni.

ADVERTISEMENT

Oltenii au câștigat cu 1-0 duelul cu Konyaspor, Anzor marcând unicul gol al partidei. Echipa din Bănie va mai disputa o partidă de pregătire cu echipa a doua a celor de la Stuttgart.