Decizia luată de Cornelia și Lupu Rednic, înainte să împlinească 30 de ani de căsnicie: “Nu vreau să supăr pe nimeni. Suntem sătui de petreceri”

Cornelia și Lupu Rednic împlinesc, în luna octombrie, 30 de ani de la căsătorie. S-au luat de tineri. Când și-au unit destinele, Cornelia avea 17 ani, iar Lupu, 23 ani. Nu vor marca la biserică aniversarea lor de 30 de ani, așa cum fac alte cupluri, care aleg să își reînnoiască jurămintele în fața Domnului.

Prin prisma meseriei le cântă celor care-i apreciază la nuntă, însă ei nu fac petreceri cu tam-tam. Preferă discreția și sărbătoresc în familie cele mai importante evenimente.

”Noi împlinim 30 de ani de la căsătorie în luna octombrie. Nu facem petrecere și nici nu mergem la biserică, să ne reînnoim jurămintele cum fac alte persoane.

Să nu se înțeleagă că aș avea ceva cu aceștia, fiecare alege să facă așa cum consideră, însă noi nu intenționăm. Dacă ne-am cununat la biserică o dată, nu văd motivul pentru care am mai merge… Doar nu ne-am descununat!

Ne dorim să fim sănătoși, bine, în armonie. Tot ceea ce îți dorești la un moment dat în viață este să ai sănătate și să te bucuri de realizări. Noi suntem sătui de petreceri prin prisma meseriei noastre. Nici la zilele noastre de naștere nu am petrecut cu lăutari și de obicei petrecem cu puțină lume, cu finii sau cu părinții noștri.

Nu vreau să supăr pe nimeni, dar noi marcăm evenimentele noastre frumos, în liniște. Ne întâlneam, povesteam… Fiecare face cum consideră, dar noi așa facem. Nu vreau să zică cineva că mă apuc și critic”, a declarat Cornelia Rednic pentru FANATIK.

Care este secretul lor: ”Suntem diferiți, avem caractere diferite”

Cântăreața de muzică populară spune că într-o căsnicie, ca și într-o prietenie, este foarte important să îl accepți și să îl tolerezi pe cel de lângă tine.

”Secretul căsniciei? Nu cred că există un secret decât că trebuie să-l tolerezi pe celălalt, să îl respecți, să fi om! Într-o prietenie nu e la fel? Și în prietenie este ca într-o căsnicie.

Mai pot fi prieteni doi oameni dacă nu se tolerează între ei? Trebuie să-l accepți pe celălalt așa cum este altfel nu faci treabă. Noi suntem diferiți, avem caractere diferite.

Secretul… nu e niciun secret! Viața este cu bune și cu rele. Important este să treci peste ele cu maturitate și înțelepciune”, spune artista, pentru FANATIK.

Cornelia si Lupu Rednic la nunta lor. Sursa foto: arhiva personală.

Cornelia și Lupu Rednic revin pe scenă după doi ani de pauză

După doi ani de pandemie, în care industria muzicală a avut extrem de mult de suferit, Cornelia și Lupu Rednic au început să își reia activitatea artistică și abia fac față programului încărcat. Nerăbdători să cânte și să-și încânte publicul, cei doi artiști respectă însă o regulă sfântă, aceea de a petrece sărbătorile în familie, în Maramureș, indiferent de ofertele profesionale pe care le primesc.

”Avem foarte multe evenimente anul acesta și la vară, și la toamnă. Abia așteptăm să revenim pe scenă. Până la urmă asta ne place să facem cel mai mult! E adevărat că avem și foarte mulți reprogramați din pandemie…

M-am și mirat că mai fac nuntă după atâtea amânări și mă gândesc cât de greu le este tinerilor, nu e simplu să îți amâni cel mai frumos eveniment din viața ta de două sau trei ori”, a declarat Cornelia Rednic pentru FANATIK.

De Paște vor fi în Maramureș

face parte din juriu la emisiunea Vedeta populară de la TVR 1, pentru care va filma săptămâna aceasta, joi și vineri. Chiar dacă sunt extrem de ocupați, cei doi artiști vor face tot posibilul să petreacă sărbătorile pascale cu părinții în Maramureș, unde se respectă tradițiile așa cum se cuvine. La mizeul nopții, Cornelia va merge cu ouă roșii și pască la biserică.

”Am reluat filmările la Vedeta populară și mă bucur că am continuat proiectul acesta la TVR. Sunt mândră că fac parte din juriu. Un format care merge pe tradițional și funcționează foarte bine. Și noi suntem puși să ne autodepășim, nu doar concurenții! Joi și vineri filmăm la Vedeta populară. Am descoperit mulți tineri talentați și dacă nu era emisiunea aceasta nici nu auzeam de ei.

De Paște vom fi acasă, în Maramureș. Avem foarte multe filmări, dar tot mergem, chiar dacă nu vom sta mult. Nu există să nu fim de Paște și de Crăciun, acasă. Mergem cu pască la biserică și cu ouă roșii la ora 12 noaptea.

Ne întoarcem după Paște, pentru că mai avem ceva evenimente acolo, la care trebuie să cântăm și stăm mai mult. O să-mi iau și părinții la București, să mai stea cu noi”, ne-a mai spus Cornelia Rednic.

Au trecut prin experiența COVID-19

Cornelia și Lupu Rednic își vor intra serios în pâine abia după sărbătorile pascale, când vor începe evenimentele private. Cântăreața de muzică populară spune că înainte de pandemie își doreau o pauză, pentru că erau plecați aproape tot timpul.

”Practic ne reluăm activitatea obișnuită, cu drumuri, cu alergături. Eram nemulțumiți că nu facem față. Dar uite că ne-a dat Dumnezeu odihnă amu, până ne-am săturat! ‘Știi vorba aceea, ai grijă ce îți dorești, că poate se îndeplinește?’ Dar nu te gândești cum poate fi!

Bine că s-a gătat cu nebunia cu covid. Și noi am trecut prin experiența aceasta. Lupu n-a avut niciun simptom. Eu am rămas fără gust, fără miros, dar am trecut ușor. Părinții mei au făcut Delta și a fost greu de tot.

Îmi puneam ceasul să o pot suna pe mama la numite ore, când trebuia să ia medicamentele. Tati a fost puțin la spital, dar acum sunt bine amândoi. Sunt bucuroși că au solar și că a venit primăvara. Pot ieși în grădina să muncească. Au spanac, ceapă verde…”, a mai declarat Cornelia Rednic, pentru FANATIK.

Lupu s-a rugat la Muntele Athos

Dacă înainte de pandemie îi petrecea timpul liber mai mult în mall, acum preferă să stea mai mult în aer liber la terasă sau la plimbare. Cântăreața mărturisește că la mall merge numai atunci când are ceva de cumpărat și nu găsește decât acolo.

”Înainte de pandemie mergeam foarte mult la mall. Acum aleg să merg în aer liber. Nu mă mai interesează mall-urile, decât dacă merg să iau ceva strict și nu e magazin decât acolo. Acum prefer să merg în parc la aer, să fac mișcare”, pretinde Cornelia.

Și pentru că femeile nu au voie să urce acolo, cântăreața l-a așteptat într-o stațiune de la poalele muntelui, timp de două zile, cât Lupu s-a rugat la mănăstirile de la Athos.