Sport

Decizia luată de Daniel Pancu după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Vreau să vorbesc!”

Daniel Pancu a dezvăluit decizia pe care a luat-o după ce echipa sa, CFR Cluj, s-a impus în fața celor de la Rapid, 3-0, în etapa cu numărul 17 a SuperLigii.
Mihai Alecu
24.11.2025 | 16:51
Decizia luata de Daniel Pancu dupa CFR Cluj Rapid 30 Vreausavorbesc
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu, aproape să-și obțină licența PRO
Antrenorul formației din Gruia, care nu a fost prezent la interviuri după meciurile echipei sale, a anunțat că de acum va da declarații, iar problema cu licența PRO urmează să se rezolve în curând.

Daniel Pancu a anunțat data la care va obține licența PRO

Daniel Pancu nu a putut să vorbească la flash-interviurile de după meciurile CFR-ului, asta pentru că în acte nu este antrenor principal al echipei, neavând licența PRO care îi dă acest drept. Totuși, tehnicianul spune că în decembrie, după 10 ani de studii, va reuși să obțină această distincție și lucrurile se vor rezolva, iar din punct de vedere al regulamentului o să poată să dea declarații la finalul confruntărilor.

„De acum voi intra și eu la emisiuni, pentru că vreau să vorbesc după meciuri. Licența vine pe 8 decembrie, după 10 ani fix. O să vă arăt poza. Mai sunt două etape din acest campionat. Până atunci o să vorbească domnul George”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Ce spun cei de la CFR Cluj după ce au bătut-o pe Rapid

Victoria pe care CFR Cluj a reușit să o obțină împotriva lui Rapid se datorează în mare parte antrenorilor care au fost pe banca echipei în acest start de sezon, Dan Petrescu sau Andrea Mandorlini, spune actualul secund al lui Daniel Pancu.

”Evoluția echipei a fost în ton cu antrenamentele din ultimele zile. I-am văzut foarte motivați pe băieți. Vreau să subliniez, victoria de astăzi este a antrenorilor care au fost înainte, a lui Mandorlini, Dan Petrescu, căruia îi doresc multă sănătate. Noi am apăsat probabil pe un buton și am reușit să câștigăm. Prima dată aș vrea să încep cu faptul că domnul președinte Mureșan, revenit la echipă, a readus stabilitatea, seriozitatea”, a spus George Ciorcieri.

CFR Cluj încă mai speră la play-off

Succesul obținut în runda cu numărul 17 i-a făcut pe cei de la CFR Cluj să ajungă la 19 puncte, iar distanța până la locul 6 este în acest moment de 7 puncte. Farul Constanța urmează să aibă un meci dificil, cu FCSB, iar în cazul unui eșec, ardelenii s-ar putea apropia și mai mult de obiectivul pe care și l-au impus în acest sezon, accederea în play-off.

Trupa din Gruia urmează să joace în runda viitoare tot cu o echipă care vrea să termine între primele 6, FC Argeș, iar piteștenii tocmai ce au pierdut partida cu Universitatea Craiova și îndoiala a început să pătrundă în echipa lui Bogdan Andone.

Fostul jucător de la Steaua și Rapid a numit 'cel mai mare' fotbalist...
