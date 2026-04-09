Decizia luată de Dinamo în cinstea lui Mircea Lucescu pentru partida cu CFR Cluj

și un reper important în istoria clubului Dinamo, unde a activat atât ca jucător, cât și ca antrenor. Tocmai datorită acestui motiv oficialii grupării bucureștene pregătit un nou omagiu adus marelui „Il Luce”.

Gestul special pe care Dinamo îl pregătește în memoria lui Mircea Lucescu la partida cu CFR Cluj

Dinamo urmează să joace în a 4-a rundă din play-off contra celor de la CFR Cluj, în deplasare, iar la această confruntare jucătorii trupei bucureștene vor cinsti memoria lui Mircea Lucescu. Fotbaliștii conduși de Zeljko Kopic urmează să poarte banderole negre speciale, pe care va fi chipul lui „Il Luce”, dorind astfel să-și arate încă o dată în plus respectul față de acesta.

De altfel, formația alb-roșie a demarat o campanie foarte interesantă, prin care îi invită pe fani să intre pe site-ul oficial al clubului și, după accesarea unui link special, să lase un mesaj pentru Mircea Lucescu. Toate aceste gânduri ale fanilor urmează să fie transcrise într-o carte ce va ajunge la familia Lucescu, fiind un gest prin care clubul și suporterii își vor arăta dragostea și aprecierea.

Meciul dintre CFR Cluj și Dinamo urmează să aibă loc duminică, de la ora 21:00, și va conta pentru runda a 4-a din play-off-ul SuperLigii.

Noul stadion Dinamo ar urma să-i poarte numele lui Mircea Lucescu

, din Ștefan cel Mare, să-i poarte numele lui Mircea Lucescu. Noua arenă ar urma să fie gata la începutul anului 2028, asta după ce lucrările de demolare au început în luna ianuarie a actualului an.

„Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională, recunoscută în toată lumea. În chip de respect pentru aceste lucruri minunate, pe care marele Mircea Lucescu le-a făcut în țara noastră, dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo: Stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeul să-l odihnească în pace și liniște pe marele Mircea Lucescu”, a declarat Cătălin Predoiu, omul care conduce Ministerul Afacerilor de Interne.