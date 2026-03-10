Decizia luată de FCSB în ziua numirii lui Mirel Rădoi. Veste importantă pentru fani

ADVERTISEMENT

FCSB pare să fi trecut peste dezamăgirea faptului că va juca în play-out și revenirea lui Mirel Rădoi a readus speranța în rândul fanilor. În plus, FCSB a luat o decizie care îi va bucura pe suporteri.

FCSB a decis să scadă prețurile la bilete

În prima etapă a play-out-ului SuperLigii, ”roș-albaștrii” vor întâlni pe Arena Națională formația Metaloglobus. Conducerea clubului a anunțat prețurile biletelor pentru meciul programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 18:15.

Acestea vor costa 20 de lei la peluză, 30 de lei la Tribuna 2 și între 100 și 200 de lei în zonele VIP ale stadionului. Se observă o scădere a prețurilor față de partidele jucate în sezonul regulat. La întâlnirea cu U Cluj, din ultima etapă, biletele la peluză au fost 30 de lei, iar cele de la Tribuna 2 s-au vândut cu 50 de lei.

Pentru moment tichetele sun t disponibile doar online, iar casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua partidei începând cu ora 10:00. Prin această măsură, dar și prin aducerea lui Mirel Rădoi, conducerea FCSB încearcă să-i aducă la stadion pe suporteri pentru jocurile din play-out.

Facilitate pentru copii

De asemenea, șefii campioanei au venit în sprijinul tinerilor suporteri și al persoanelor cu dizabilități. Micii fani ai celor de la FCSB vor accesul liber pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult.

”Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 10 martie, ora 18:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor!

Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului. Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului”, se arată într-o postare făcută pe pagina de Facebook a ”roș-albaștrilor”.

Mirel Rădoi, adus să salveze sezonul la FCSB

După ce lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii le-a fost aprobată demisia depusă în urma ratării play-off-ului, Gigi Becali a reușit să-l convingă pe Mirel Rădoi să preia echipa și să încerce salvarea sezonului printr-o calificare în Conference League.

Tehnicianul a avut parte de o la sosirea la baza de antrenament de la Berceni. Rădoi le-a mulțumit și le-a transmis acestora să fie alături de echipă în play-out.

După ce a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă în care la formația patronată de nașul său, Mirel din noul mandat.