Decizia luată de FCSB la plecarea din Antalya. Ce se întâmplă la meciul cu FC Argeș. Exclusiv

FCSB a intrat în linie dreaptă pentru restartul SuperLigii. Campioana României a părăsit Antalya cu o zi înaintea meciului cu FC Argeș și a luat o decizie importantă în perspectiva deplasării la Mioveni
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
15.01.2026 | 10:21
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Decizia luată de FCSB la plecarea din Antalya. Ce se întâmplă la meciul cu FC Argeș. FOTO: Fanatik
FC Argeș – FCSB este meciul care redeschide sezonul regulat din SuperLiga. Cele două formații s-au pregătit împreună în Antalya și își vor da întâlnire la Mioveni, vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00.

Ce decizie a luat FCSB înaintea meciului cu FC Argeș

Nu mai puțin de zece echipe din SuperLiga au făcut în această iarnă stagiul de pregătire în Antalya. Printre acestea și campioana en-titre, FCSB. Roș-albaștrii au avut un cantonament prelungit, formația pregătită de Elias Charalambous fiind penultima care a părăsit Turcia. Ultimii care vor reveni în România sunt oltenii, pe 16 ianuarie.

FCSB a decolat spre București cu un charter în dimineața zilei de joi, 15 ianuarie. FANATIK a aflat în exclusivitate că roș-albaștrii au decis ca, după sosirea în țară, să meargă direct la Pitești, în perspectiva meciului cu FC Argeș. Fotbaliștii lui Charalambous vor fi cazați astfel în „Trivale”, urmând ca vineri, 16 ianuarie, ora 20:00, să dispute la Mioveni partida împotriva alb-violeților.

Un fotbalist de la FCSB a părăsit mai devreme cantonamentul din Antalya

FCSB a plecat în Antalya pe 3 ianuarie 2026 cu 29 de fotbaliști, dar revine în România cu doi mai puțin. Adrian Șut (26 de ani) a plecat încă din primele zile ale cantonamentului pentru că s-a transferat la Al Ain, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Al doilea absent este Ionuț Cercel (19 ani). FANATIK a anunțat în exclusivitate că fundașul a părăsit mai repede stagiul de pregătire al roș-albaștrilor din cauza unei accidentări la genunchi. Puștiul transferat de la Farul Constanţa s-a întors deja în ţară, dar va fi indisponibil pentru partida cu FC Argeş de vineri, în timp ce campionii au efectuat miercuri, 14 ianuarie, o ultimă ședință de pregătire pe malul Mediteranei.

În Turcia, FCSB și-a încărcat bateriile în cel mai luxos complex sportiv din Antalya. Este vorba despre Gloria Sports Arena. Acolo nu s-au aflat însă și cei trei fotbaliști pe care campioana i-a dat la Cupa Africii pe Națiuni: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), Baba Alhassan (Uganda) și David Kiki (Benin). Ei se vor alătura lotului condus de Charalambous după meciul din etapa a 22-a a SuperLigii cu FC Argeș.

  • 1 singur meci amical a disputat FCSB în cantonamentul din Antalya, pierdut în fața lui Beșiktaș, scor 1-2
  • 2 puncte o despart în acest moment pe campioana en-titre de zona play-off-ului
2,15 e cota Betano pentru „2 solist” la FC Argeș - FCSB
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
