Decizia luată de fiul lui Cătălin Zmărăndescu, după ce Faimosul a șters tatuajul cu el: ”Așa am simțit”

Mihai Zmărăndescu a vorbit pentru FANATIK despre gestul făcut de tatăl său și recunoaște că, de fapt, ceea ce a făcut Cătălin cu imaginea pe care o avea tatuată pe el l-a făcut să își reconsidere poziția față de tatăl său. Mai mult, ne-a destăinuit tânărul, șansele de împăcare dintre ei sunt, de acum, nule.

Cătălin Zmărăndescu și-a acoperit tatuajul cu fiul său. Mihai: ”Între noi e o legătură de sânge, chiar dacă el nu și-o dorește”

Acum câteva zile, Cătălin Zmărăndescu s-a filmat pe rețelele de socializare în timp ce modifica un tatuaj. „Am venit să fac un cover peste un tatuaj mai vechi. A venit timpul să-l schimb și să-l acopăr”, a spus Cătălin Zmărăndescu, pe rețelele de socializare. Doar că tatuajul respectiv era chiar cel pe care îl avea cu fiul său mai mare, primul său născut, Mihai Zmărăndescu.

Normal, Mihai Zmărăndescu a reacționat imediat, iar cuvintele folosite la acea vreme nu au fost tocmai amabile. Dar, la câteva zile de la eveniment, tânărul și-a dat seama că, de fapt, relația dintre el și Cătălin Zmărăndescu este, deja, iremediabil compromisă.

”Nu am mai vorbit cu el, probabil nici nu o să o mai fac, dar așa e mai bine. Ce să ne mai spunem, a spus el totul. Nu, sunt convins că nu ne mai putem împăca vreodată. A uitat că are și alți copii, dar asta e treaba lui, nu a mea. Sunt ceva mai matur decât el, eu îmi dau seama că între noi e o legătură de sânge, chiar dacă el nu și-o dorește”, spune, pentru FANATIK, Mihai Zmărăndescu.

Culmea, nu doar tatăl și-a tatuat fiul pe mână, ci și Mihai îl are desenat, pe braț, pe Cătălin Zmărăndescu. Doar că, ne-a dezvăluit el, are alte gânduri cu tatuajul pe care îl are de ani buni desenat acolo.

Ce va face Mihai cu tatuajul cu tatăl său, Cătălin Zmărăndescu

Conform declarațiilor făcute pentru FANATIK, Mihai Zmărăndescu nu are de gând să îi dea o replică în același stil lui Cătălin Zmărăndescu. Ba chiar, ne-a dezvăluit el, chiar dacă nu mai vorbește cu tatăl său, el îl va păstra, ca amintire, pentru totdeauna.

”Eu o să îmi păstrez tatuajul, indiferent de cât de mult vrea el să mă șteargă din memorie. Eu nu mi-am făcut tatuajul pentru că trebuia, eu l-am făcut pentru că așa am simțit. În plus, sunt prea ocupat ca să am timp să mă duc să îl acopăr. Chiar dacă el e tatăl meu și m-a uitat, eu nu voi face la fel”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Mihai Zmărăndescu.

Reacția, una oarecum mai liniștită, vine după ce, atunci când a aflat de gestul tatălui său a fost rănit în orgoliu și nu s-a abținut de la comentarii dure. ”Acum câteva zile a făcut un cover peste tatuajul cu mine. A spus că lasă trecutul în urmă. Și a avut nesimțirea să posteze pe rețelele de socializare. Cătălin, copiii n-ai cum să-i lași în urmă. N-ai cum să spui că sunt în trecut”, spunea Mihai Zmărăndescu pe conturile sale de socializare.

Mihai și Cătălin Zmărăndescu, scandal pornit de la bani

Conform declarațiilor făcute de Mihai, între cei doi au intervenit chestiuni financiare.

”Când ni s-au despărțit drumurile, el mi-a sunat managerul să rupă contractul cu mine, mi-a sunat sponsorii să nu mai îmi dea bani… Am plâns atunci. (…) Nu o să mai văd niciodată ce are el să îmi dea și are să îmi dea sume serioase. Sunt două feluri de datorii. Datorii făcute de Cătălin, direct, la mine, când i-am dat bani în mână și datorii pe care le are, dar pe care nu recunoaște că le are.

Bani pe care i i-am dat în mână sunt 1.500 de euro. Bani pe care i-am dat eu, lui. Apoi, în 10 meciuri cu el am câștigat, în medie, cam 800 de lire (circa 1000 de euro, n.red.) pe fiecare luptă. În primul meci fără el, în 2018, am făcut 3000 de euro. Înțelegeți? Acum, că el nu mi-a dat ce trebuia… E foarte ciudată diferența de bani, cred eu”, spunea Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Întors de la . ”S-a întors cu niște bani de la Survivor România. Poate își va plăti datoriile pe care le are față de mine”, spunea Mihai Zmărăndescu, dar apelul lui a rămas fără răspuns de la Cătălin care și-a și acoperit tatuajul cu fiul său.