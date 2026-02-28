Decizia luată de fostul coleg al lui Cristi Chivu. Adriano a uimit cu declarația sa: ”Am anulat documentul pe care îl semnasem”

ADVERTISEMENT

A intrat în fotbal cu speranțe mari, dar a ajuns să se retragă în 2016, după mai multe accidentări. Adriano are 44 de ani acum și a uimit cu declarația sa. Fostul coleg al lui Cristi Chivu a spus care este decizia după care se ghidează.

Ce hotărâre a luat fostul coleg al lui Cristi Chivu

Adriano Leite Ribeiro, cunoscut de fanii fotbalului ca „Împăratul Adriano”, este din nou în centrul atenției. După ce a căzut în patima alcoolului, fiind filmat pe străzi cu sticla în mână, fostul jucător brazilian a uimit.

Unul dintre sportivii care au reacționat a fost . Ajuns la 44 de ani, acesta a decis să-și spună propria versiune despre viața privată.

În biografia sa, fostul coleg al lui Cristi Chivu a vorbit despre pierderea tatălui și depresia care a urmat după acest episod. De asemenea, a dezvăluit care este hotărârea luată după ce a divorțat de Micaela Mesquita.

Căsnicia lui Adriano de la începutul lui noiembrie 2022 a durat o perioadă extrem de scurtă. Fostul jucător al lui Inter Milan a decis să pună capăt mariajului la doar 24 de zile de la semnarea actelor de căsătorie.

„Nu mai vreau să am o soție. Femeilor le place să vorbească mult. Ultima căsnicie a durat 24 de zile. Într-o zi i-am invitat pe băieți la mine acasă. Am petrecut noaptea jucând domino și bând pe balcon.

Micaelei nu i-a plăcut. Băieții nu au plecat, iar eu nu i-am obligat să plece. Ea nu mă înțelegea, iar eu nu voiam să-mi schimb obiceiurile, așa că am decis că mariajul s-a terminat.

Am anulat documentul pe care îl semnasem. Fiecare merge pe drumul lui, iar eu sunt fericit”, a spus fostul internațional brazilian, conform . Se pare că nu regretă decizia luată, având un program simplu, dar care nu-l scoate din zona de confort.

Cum își petrece timpul fostul fotbalist

Adriano locuiește în Brazilia, alături de mama sa. Are o rutină normală, după ce a luat decizia să slăbească considerabil. Fostul fotbalist ajunsese la 100 de kilograme și era de nerecunoscut. În prezent, și-a schimbat stilul de viață.

„Lunea și marțea prefer să stau în liniște ca să-mi revin după weekend. Mă întind pe pat, mă uit la un film, pun un documentar, beau multă apă, pornesc aerul condiționat și mă cuibăresc sub pilotă.

Mama îmi pregătește de mâncare și așa sunt fericit”, a mai spus fostul coleg al lui Cristi Chivu, mai arată sursa citată. , subliniind că este conștient de faptul că nu și-a atins potențialul în fotbal.

Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, Sao Paulo, AS Roma, Corinthians, Atletico Paranaense şi Miami United sunt echipele la care a jucat cunoscutul sportiv. În perioada aprilie 2014 – ianuarie 2016 a luat o pauză mai lungă în parcursul sportiv.

A revenit pe terenul de fotbal pentru o perioadă de numai 6 luni. Ultima echipă la care a evoluat a fost Miami United. Brazilianul s-a retras de aproape un deceniu, în momentul de față trăind din amintirile pe care le-a adunat pe parcursul carierei sale.