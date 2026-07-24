Sport

Decizia luată de Gigi Becali imediat după FCSB – Auda 2-3: „M-au sunat”

Nemulțumit de prestația echipei în meciul FCSB - Auda 2-3, Gigi Becali (68 de ani) a decis să mai facă transferuri. Pe ce posturi vrea să aducă jucători.
Traian Terzian
24.07.2026 | 08:30
Decizia luata de Gigi Becali imediat dupa FCSB Auda 23 Mau sunat
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Ce transferuri vrea să mai facă Gigi Becali (68 de ani) după FCSB - Auda 2-3. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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”Roș-albaștrii” au început dezastruos campania europeană și au pierdut partida FCSB – Auda 2-3 din Conference League. Dezamăgit de ce a văzut la formația sa, Gigi Becali s-a hotărât să mai facă unele transferuri în această vară.

Gigi Becali anunță noi transferuri după FCSB – Auda 2-3

Deși era vorba că FCSB va încerca să mai aducă doar un atacant în această perioadă de mercato, lucrurile s-au schimbat după înfrângerea din Ghencea. Imediat după încheierea întâlnirii din prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, Gigi Becali a precizat că va mai aduce și un mijlocaș.

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”Încă un mijlocaș și un atacant. Auzeam de la voi despre Drăguș. M-au sunat jurnaliștii că spune presa turcă… Deocamdată povești. Eu spun că sunt povești, vă spuneam dacă era. Nu știu nimic. Negocierile mele nu pot să vi le spun”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Anunțul patronului vine la scurt timp după ce Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că ”roș-albaștrii” mai au în plan pentru această vară doar aducerea unui atacant.

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”Am avut o revelație că aveam deja un mijlocaș (n.r. – Radunovic), dar nu îl foloseam pe poziția aceea. Suntem acoperiți pe acel post. Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”, a spus Stoica.

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Cum s-au descurcat noile transferuri în jocul cu Auda

Până la acest moment, FCSB a realizat cinci transferuri în această vară. Dacă abia sositul Dylan Batubinsika a luat loc în tribune, iar Luca Stancu a fost doar rezervă, Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou, au fost titulari în duelul cu Auda.

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Primii doi au fost schimbați la pauză, după o primă repriză câștigată surprinzător de letoni cu 2-1. Labonne a fost înlocuit cu veteranul Valentin Crețu, iar Gnahore i-a lăsat locul lui Alexandru Stoian.

În ceea ce-l privește pe Boutoutaou, acesta a contribuit la faza reușitei lui Octavian Popescu, a marcat simplu golul de 2-2 după o fază splendidă creată de Stoian și a rămas pe teren până în minutul 78, când a fost schimbat cu Mihai Toma. Deși a arătat ceva calitate, algerianul nu l-a dat pe spate pe Gigi Becali.

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”Mi-a lăsat o impresie bună, dar fotbalul nu este așa, să driblezi mereu încă unul și încă unul. Fotbalul înseamnă să driblezi și după să dai pasă la coechipier. Impresia este bună, dar nu foarte bună. Dacă pierzi mingea pe mine nu mă interesează”, a afirmat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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