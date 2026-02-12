Sport

Decizia luată de Inter Miami, după ce Messi s-a accidentat cu zece zile înaintea startului noului sezon din MLS

Starul argentinian care a câștigat primul lui titlu de campion MLS suferă din cauza unei probleme musculare, determinându-i pe șefii clubului să ia o decizie importantă
Catalin Oprea
12.02.2026 | 08:15
Lionel Messi s-a accidentat FOTO X
Alertă la Inter Miami, din cauza lui Lionel Messi. Starul argentinian s-a accidentat în timpul turneului efectuat de campioana MLS în America de Sud. Messi acuză o întindere musculară la bicepsul femural stâng suferită la meciul cu Barcelona SC din Ecuador.

Fără Messi nu se joacă meciul din Puerto Rico

Din cauza problemelor lui Messi, apărute cu zece zile înaintea începerii noului sezon din MLS, meciul dintre Inter Miami și Independiente del Valle din Ecuador, care urma să se joace vineri în Puerto Rico, a fost amânat pentru 26 februarie.

Într-o postare pe Instagram Story, publicată de Inter Miami, chiar Messi precizează că în ultimul meci din Ecuador a simțit „un disconfort muscular”.

„Împreună cu membrii organizației, clubul a decis să suspende acest meci. Vă mulțumesc pentru dragoste, pentru că știu că toate biletele au fost vândute”, a anunțat Leo, adresându-se fanilor săi din Puerto Rico.

Amicalul a fost amânat pentru 26 februarie

La rândul său, VRDG Entertainment Group, responsabil de organizarea evenimentului din Puerto Rico, a declarat că este vorba de o „veste nefericită” care este „în afara controlului tuturor.”

„Toate părțile au fost de acord ca evenimentul să aibă loc, dar cu participarea lui Leo Messi, care este figura principală. S-a decis astfel amânarea meciului”, a comunicat Grupul VRDG

Biletele vândute, care s-au epuizat în doar 17 minute, sunt valabile pentru noua dată la care se va juca meciul. Inter Miami urma să călătorească pe insulă joi pentru o sesiune de antrenament deschisă publicului, pe stadionul Juan Ramón Loubriel din Bayamon, unde urma să aibă loc și meciul.

Messi a jucat anul trecut un amical împotriva echipei naționale din Puerto Rico, pe care a învins-o cu 6-0, dar acesta a avut loc pe Chase Stadium, casa lui Inter Miami.

Pe 7 martie e programat duelul cu Louis Munteanu

Acesta trebuia să fie ultimul meci de pregătire înaintea debutului în noul sezon. Până acum în turneul din America de Sud, Inter Miami a pierdut cu 3-0 împotriva Alianza Lima, în Peru, a câștigat cu 2-1, împotriva Atlético Nacional, în Columbia, și a remizat 2-2 cu Barcelona în Ecuador.

La finalul săptămânii viitoare, Inter Miami va începe un nou sezon MLS. Echipa antrenată de Javier Mascherano, care i-a pierdut pe Sergio Busquets și Jordi Alba, retrași din activitate, are parte de un debut dificil.

Inter Miami va juca în California, contra echipei Los Angeles FC, la care a jucat puțin, sezonul trecut, și românul Alex Băluță. Pe 7 martie, în etapa a treia din MLS, Messi și Inter Miami joacă împotriva echipei DC United, la care e legitimat Louis Munteanu.

