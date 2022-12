Decizia luată de Ioana Popescu după ce a aflat că este însărcinată. Ce nu mai face vedeta: ”Sunt și superstiții”

Ioana Popescu trăiește în prezent una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale.

Ioana Popescu, schimbări majore după ce a aflat că este însărcinată

Artista are deja 44 de ani, însă iată că viața a surprins-o cât se poate de plăcut. însă din cauza unor probleme medicale, trebuie să fie mult mai atentă.

Într-un interviu acordat la Antena Stars, Ioana Popescu a spus cum au apărut problemele, dar și la ce a fost nevoită să renunțe pentru a-i fi mai bine și pentru a-și proteja copilul.

Artista are ovare polichistice, dar și un fibrom pe care nu poate să îl opereze. În cazul în care nu este suficient de atentă, există posibilitatea să se ajungă chiar la dezlipirea placentei, spune ea.

De teamă, dar și pentru a se asigura că aduce pe lume un copil cât se poate de sănătos, Ioana Popescu s-a lăsat de fumat și de asemenea, nu mai iese nici prea des din casă.

”După prima lună și jumătate am început să am niște probleme, și pentru faptul că am peste 44 de ani. Eu m-am lăsat de fumat, am încercat să nu mai ies foarte mult.

Într-adevăr, am niște mici probleme, ovare polichistice, un fibrom care nu este operabil, care se pare că va duce la dezlipirea placentei”, a mărturisit ea, pentru Antena Stars.

Cele mai mari temeri pe care le are actrița Ioana Popescu

Artista susține că se teme ca nu cumva să piardă și această sarcină, așa cum s-a întâmplat anul trecut, motiv pentru care unele lucruri preferă să le țină pentru ea.

Până atunci însă, Ioana Popescu încearcă să nu mai gândească negativ. Deși au fost episoade care au speriat-o, în care a sângerat, în final medicul a liniștit-o.

Chiar și așa însă, artista încearcă să își ia măsuri de precauție, astfel încât să fie în siguranță.

”Sunt și superstiții, pentru că anul trecut când am făcut publică o sarcină, s-a dus. (…)

Aștept zilele astea să văd ce și cum, nu prea am multe șanse pentru copilaș, nu vreau să mă gândesc negativ”, a mai povestit actrița, pentru sursa citată.

Menționăm faptul că Ioana Popescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, iar un copil i-ar face extrem de fericiți.

Tocmai din acest motiv, actrița continuă să spere că va duce sarcina la bun sfârșit și că totul va fi bine, fără complicații.

