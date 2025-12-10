Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de 2 ani. Ce urmează să facă fostul fotbalist: ”Te vom iubi mereu, îngeraș”

ADVERTISEMENT

Ionel Ganea este marcat de tragedia care s-a petrecut în luna mai. La 52 de ani a trecut printr-o încercare cumplită. Acum, la mai bine de 6 luni de la decesul fiului său de 2 ani, cunoscutul sportiv a luat o decizie majoră.

Ce hotărâre a luat Ionel Ganea la 6 luni de la moartea fiului său

Fostul atacant încearcă să-și revină după pierderea suferită la începutul verii. Ionel Ganea a luat o hotărâre importantă la . Ioan Alexandru Ganea avea doar 2 ani când a trecut la cele veșnice.

Micuțul a murit în urma unui accident rutier. Se afla pe scaunul din față, în dreapta șoferului, și nu avea centura de siguranță. Din cauza neatenției, fostul fotbalist a pierdut controlul volanului și a intrat într-o mașină oprită pe carosabil.

A trecut prin chinuri groaznice când a aflat că medicii nu pot salva viața copilului. În memoria acestuia, sportivul de 52 de ani, care s-a retras din viața publică, va organiza un memorial. Evenimentul este programat pe data de 12 decembrie 2025.

Competiția va avea loc în Sala de Sport a Colegiului ”Radu Negru” din Făgăraș. Până acum au confirmat participarea 4 echipe de old-boys: Nitramonia Făgăras, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României.

„Vom organiza prima ediție a Memorialului Ioan Alexandru Ganea. Te vom iubi mereu, îngeraș!”, a declarat Ionel Ganea, potrivit . Fostul fotbalist are parte de toată susținerea familiei sale.

Dănuț Lupu, Iosif Rotariu, Marian Ivan și Ciprian Marica sunt doar o mică parte dintre fotbaliștii care vor participa la prima ediție a turneului. Eugen Trică, Miodrag Belodedici, Marian Ivan, Mugurel Buga și Daniel Chiriță vor fi, de asemenea, prezenți.

Ionel Ganea, numit ”cel mai bun tată de pe pământ”

Monica, soția lui Ionel Ganea, nu l-a arătat niciodată cu degetul pe acesta. La câteva zile de la accidentul provocat în mai 2025 femeia și-a arătat susținerea pentru partenerul de viață. A afirmat că vina îi aparține celui care și-a lăsat autoturismul pe partea carosabilă.

În plus, a subliniat că fostul internațional este un părinte extraordinar de bun. Cu toate acestea, oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele său, după moartea băiatului de doar 2 ani. .

„Ionel a fost și este pentru Alexandru cel mai bun tată de pe pământ! A dormit cu el în fiecare noapte de când s-a născut – uneori dormeam toți trei, dar ei doi au dormit împreună mereu, pentru că eu trebuia să merg a doua zi la cabinet.

Mă odihneam și el avea grijă de copil. Atunci când Alexandru a fost bolnav și a fost internat în spital, tot Ionel a fost cel care a stat internat cu copilul. De două ori s-a întâmplat acest lucru!

Tot el îi citea seara și la prânz povești, se juca cu el, îl ducea la animăluțe – nu i-a dat un minut telefonul mobil în mână s[ se uite la filmulețe pentru copii și el, să-și vadă de-ale lui.

În fiecare duminică mergea împreună cu noi la liturghie la Mănăstirea Berivoi, lângă Făgăraș, și ducea copilul la împărtășit! Dar iubitul mic, duminică de duminică, arată cu degețelul către Învierea Domnului…

Am primit mai multe poze surprinse pe camerele Mănăstirii în care se vede acest lucru! Poate că nu e cazul sa aruncăm cu pietre!”, a transmis partenera de viață a lui Ionel Ganea, în urmă cu ceva vreme, notează .