Decizia luată de Lewis Hamilton și Kim Kardashian după doar câteva luni de relație. Fanii au ”explodat”

ADVERTISEMENT

Super campionul din Formula 1, Lewis Hamilton, 41 de ani, și vedeta de televiziune americană Kim Kardashian, 45 de ani, formează un cuplu de aproape trei luni. Relația lor pare una extrem de serioasă și, în ciuda unor opinii conform cărora ”iubirea” lor e temporară, cei doi au luat o decizie care a iscat deja valuri în social media.

Ce surpriză le-au pregătit fanilor Lewis Hamilton și Kim Kardashian. Decizia luată de cele două vedete

Încă din luna februarie a acestui an, Kim Kardashian și Lewis Hamilton sunt într-o relație discretă, care, treptat, a evoluat foarte mult. Cei doi se cunosc de mai bine de 10 ani, însă niciodată nu au făcut pasul către o astfel de apropiere. Primele zvonuri legate de o relație serioasă dintre cele două vedete au apărut în februarie 2026. Atunci, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost văzuți împreună la Paris și în alte orașe.

ADVERTISEMENT

Prima apariție publică importantă a noului cuplu monden a fost la Super Bowl 2026, pe data de 8 februarie 2026. Apoi, în lunile martie și aprilie, cei doi au fost în vacanțe împreună, una fiind în Tokyo, au avut apariții la evenimente (festivalul Coachella din Los Angeles) și au avut mai multe ieșiri ”de cuplu”. Vorbim aici de cine, shopping-uri.

Recent, cei doi au făcut o mișcare care a ”aprins” internetul. Tabloidul britanic scrie că există speculații care indică faptul că Lewis Hamilton și Kim Kardashian vor să facă un pas uriaș în relația lor. Se pare că cei doi intenționează să se mute împreună. În acest sens, ei au început să viziteze unele magazine cu mobilă și alte obiecte necesare într-o casă.

ADVERTISEMENT

, au fost surprinși în Los Angeles cumpărând articole pentru casă, inclusiv covoare. Cei doi au ieșit împreună miercuri dintr-un magazin, încercând să păstreze o apariție discretă, îmbrăcați casual. După sesiunea de cumpărături, au fost văzuți întorcându-se la mașină și plecând împreună spre casă.

ADVERTISEMENT

Gestul făcut recent de Kim Kardashian față de iubitul ei

Iubirea dintre cele două vedete pare una uriașă și depășește orice graniță. Recent, Kim a făcut un drum de aproximativ 15.000 de km dus-întors pentru a petrece doar 24 de ore la Londra cu Lewis, în casa lui de lux din Kensington. Vizita a fost scurtă din cauza programelor lor încărcate, dar surse apropiate spun că a fost ”timp de calitate” pe care l-au petrecut împreună.

ADVERTISEMENT

Kardashian i-a ”întors” astfel lui Hamilton un gest făcut de pilot la mijlocul lunii martie. În timp ce se afla în China, la marele premiu de Formula 1 găzduit de statul asiatic, pilotul de la Ferrari a sunat-o constant pe brunetă pe FaceTime. Prin acest gest, sportivul în vârstă de 41 de ani a vrut să reducă distanța de iubita sa, dat fiind faptul că vedeta a rămas în Statele Unite ale Americii.

Cum își ”coordonează” Kim și Lewis stilul de viață

. Cei doi au fost văzuți recent la o cină la Nobu Malibu (California), unde au atras atenția prin ținute coordonate, dar nu identice. Kardashian, cunoscută pentru stilul ei marcat de tonuri neutre și ținute mulate, a purtat o jachetă scurtă roz, lăsată lejer pe un umăr, combinată cu o fustă lungă gri și sandale cu toc în aceeași nuanță.

ADVERTISEMENT

Lewis Hamilton a ales un look în tonuri de gri, format dintr-o jachetă lejeră tip cămașă, pantaloni largi gri închis, pantofi negri și ochelari fără ramă. Deși outfiturile lor au fost armonizate printr-o paletă cromatică similară, fiecare a păstrat un stil individual. Conform analiștilor , această abordare arată o formă modernă de ”couple styling”: coordonare discretă, fără a fi excesiv de asortată.