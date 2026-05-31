Decizia luată de liderul galeriei FCSB pentru copilul agresat de fanii „câinilor” la meciul cu Dinamo: „Mă voi ocupa personal!”

Un copil și mama sa au trecut prin momente dificile la Dinamo – FCSB după ce au sărbătorit golul lui Dawa. Gheorghe Mustață a dezvăluit cum l-a găsit pe puști și ce promisiune i-a făcut
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 11:15
Scene revoltătoare la Dinamo – FCSB! Un copil a fost înjurat și scuipat după golul lui Dawa.
Am avut parte de un incident dezolant vineri seară pe Stadionul Arcul de Triumf. Suporterii celor de la Dinamo au înjurat și au scuipat o mamă și un copil după ce puștiul a sărbătorit golul înscris de Dawa în minutul 10. Gheorghe Mustață a făcut câteva precizări despre acest caz.

Totul s-a petrecut în minutul 10 al derby-ului dintre Dinamo și FCSB. După ce Dawa a trimis mingea în poartă, un tânăr fan al celor de la FCSB s-a ridicat în picioare și a sărbătorit reușita alături de mama sa.

În jurul său se aflau însă doar suporteri dinamoviști, care nu au gustat deloc momentul trăit de tânărul fan al FCSB. Aceștia au început să îl înjure și să scuipe spre copil și mama acestuia, iar până la urmă forțele de ordine au intervenit. Atât puștiul, cât și mama sa au fost mutați în peluza destinată fanilor FCSB.

„Mă voi ocupa personal de el!” Promisiunea făcută de liderul galeriei FCSB

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a intervenit în această poveste. Acesta a stat cu puștiul după nefericitul incident din tribune și a încercat să îl consoleze. Mustață spune că gestul fanilor dinamoviști a fost unul de neînțeles.

„În fiecare sâmbătă vine la mine la pizzerie ‘Mutu’ (n.r. celebrul fan al lui Dinamo surdo-mut). Începând de astăzi nu mai are ce căuta acolo! Pe filmulețul pe care l-am văzut pe  Copilul ăla, când a ajuns la mine, tremura tot. Îți spun, plângea. L-am ținut lângă mine. I-am spus că de acum vine în partea peluzei. Vreau ca pe acest copil să îl fac membru în peluză. Va avea din partea noastră, a suporterilor, un tricou personalizat și eșarfe. Îl voi lua la bază. Mă voi ocupa personal de acest copil”, a declarat Mustață

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
