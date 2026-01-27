Sport

Decizia luată de Lyon pentru meciul cu PAOK din Europa League, după tragedia din România. Fanii greci s-au întors din drum

Anunț de ultim moment făcut de gruparea franceză Olympique Lyon după tragedia din România! Șapte fani ai lui PAOK Salonic au murit într-un teribil accident rutier.
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.01.2026 | 21:29
Decizia luata de Lyon pentru meciul cu PAOK din Europa League dupa tragedia din Romania Fanii greci sau intors din drum
Mesajul transmis de Lyon după tragedia din România petrecută înaintea meciului cu PAOK din Europa League. Foto: colaj Fanatik
Șapte fani ai lui PAOK Salonic au murit în cursul zilei de marți într-un teribil accident rutier petrecut în România, în apropiere de Lugoj. Alți trei suporteri au fost internați în stare critică într-un spital din Timișoara. Ei se deplasau spre Franța cu scopul de a fi prezenți pe stadion la meciul pe care echipa antrenată de Răzvan Lucescu îl joacă joi seară la Lyon în ultima etapă a fazei principale din Europa League.

Clubul Lyon le va aduce un omagiu fanilor lui PAOK morți în România cu ocazia meciului direct din Europa League

Clubul din Hexagon a luat act cu regret de tragedia din județul Timiș și transmis un mesaj de susținere pentru clubul din Grecia, dar, în mod evident, și pentru familiile și cunoscuții celor decedați. De asemenea, francezii au anunțat și că victimele aceste tragedii urmează să fie comemorate cu ocazia meciului de joi seară. Cel mai probabil, în memoria lor se va ține un moment de reculegere.

„Clubul Olympique Lyonnais transmite sincere condoleanțe echipei PAOK în urma pierderii tragice a mai multor fani ca urmare a unui accident rutier. Gândurile noastre se îndreaptă de asemenea către victimele care în prezent se recuperează. Un omagiu va fi adus cu ocazia meciului Lyon – PAOK de pe 29 ianuarie, pe stadionul Groupama”, au transmis cei de la Lyon prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.

Meciul Lyon – PAOK Salonic nu va fi amânat și reprogramat la o dată ulterioară de către UEFA

În mod așteptat într-un astfel de context, clubul PAOK a solicitat la UEFA amânarea acestui meci cu Lyon. Din nefericire, grecii s-au lovit de un refuz din partea forului de la Nyon. Cel mai probabil, această chestiune a avut legătură cu faptul că este vorba despre ultima etapă din faza principală a Europa League, iar din acest motiv toate meciurile de joi seară au fost programate la aceeași oră, 22:00 ora României.

Prin această decizie se încearcă eliminarea suspiciunilor că ar putea exista partide aranjate de către anumite echipe fără obiectiv în această ultimă rundă, în cazul în care alte rezultate s-ar cunoaște dinainte. Astfel, o decalare a acestui joc de la Lyon ar putea da peste cap planurile UEFA din această perspectivă.

La scurt timp după aflarea veștii tragice, Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a transmis de asemenea un mesaj prin care și-a manifestat durerea provocată de acest episod crunt.

Fanii lui PAOK Salonic, decizie de ultimă oră

În ciuda faptului că pregăteau o deplasare istorică la Lyon pentru meciul din ultima etapă a grupei de Europa League, suporterii lui PAOK Salonic au luat hotărârea să nu mai facă deplasarea în Franța.

Site-ul sportal.gr a anunțat că decizia ultrașilor a venit după ce s-au consultat în prealabil cu conducerea clubului. Fanii care au plecat deja spre Franța pentru partide de joi, 29 ianuarie, au început să se întoarcă la Salonic.

În semn de respect pentru cei 7 suporteri decedați în România, conducerea clubului Olympique Lyon a luat decizia ca peluza care urma să fie ocupată de susținătorii formației lui Răzvan Lucescu să rămână închisă.

