Decizia luată de Lyon pentru meciul cu PAOK din Europa League, după tragedia din România. Fanii greci s-au întors din drum

Șapte fani ai lui PAOK Salonic au murit în cursul zilei de marți într-un teribil accident rutier petrecut în România, în apropiere de Lugoj. Alți trei suporteri au fost internați în stare critică într-un spital din Timișoara. Ei se deplasau spre Franța cu scopul de a fi prezenți pe stadion la meciul pe care echipa antrenată de Răzvan Lucescu îl joacă joi seară la Lyon în ultima etapă a fazei principale din Europa League.

Clubul Lyon le va aduce un omagiu fanilor lui PAOK morți în România cu ocazia meciului direct din Europa League

Clubul din Hexagon a luat act cu regret de tragedia din județul Timiș și transmis un mesaj de susținere pentru clubul din Grecia, dar, în mod evident, și pentru familiile și cunoscuții celor decedați. De asemenea, francezii au anunțat și că victimele aceste tragedii urmează să fie comemorate cu ocazia meciului de joi seară. Cel mai probabil, în memoria lor se va ține un moment de reculegere.

„Clubul Olympique Lyonnais transmite sincere condoleanțe echipei PAOK în urma pierderii tragice a mai multor fani ca urmare a unui accident rutier. Gândurile noastre se îndreaptă de asemenea către victimele care în prezent se recuperează. Un omagiu va fi adus cu ocazia meciului Lyon – PAOK de pe 29 ianuarie, pe stadionul Groupama”, au transmis cei de la Lyon prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.

L’Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement. Un hommage sera rendu lors du match… — Olympique Lyonnais (@OL)

Meciul Lyon – PAOK Salonic nu va fi amânat și reprogramat la o dată ulterioară de către UEFA

În mod așteptat într-un astfel de context, clubul PAOK a solicitat la UEFA amânarea acestui meci cu Lyon. Din nefericire, Cel mai probabil, această chestiune a avut legătură cu faptul că este vorba despre ultima etapă din faza principală a Europa League, iar din acest motiv toate meciurile de joi seară au fost programate la aceeași oră, 22:00 ora României.

Prin această decizie se încearcă eliminarea suspiciunilor că ar putea exista partide aranjate de către anumite echipe fără obiectiv în această ultimă rundă, în cazul în care alte rezultate s-ar cunoaște dinainte. Astfel, o decalare a acestui joc de la Lyon ar putea da peste cap planurile UEFA din această perspectivă.

Fanii lui PAOK Salonic, decizie de ultimă oră

În ciuda faptului că pregăteau o deplasare istorică la Lyon pentru meciul din ultima etapă a grupei de Europa League, suporterii lui PAOK Salonic au luat hotărârea să nu mai facă deplasarea în Franța.

Site-ul a anunțat că decizia ultrașilor a venit după ce s-au consultat în prealabil cu conducerea clubului. Fanii care au plecat deja spre Franța pentru partide de joi, 29 ianuarie, au început să se întoarcă la Salonic.

În semn de respect pentru cei 7 suporteri decedați în România, conducerea clubului Olympique Lyon a luat decizia ca peluza care urma să fie ocupată de susținătorii formației lui Răzvan Lucescu să rămână închisă.