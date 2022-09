Decizia luată de Mălina Avasiloaie după ce a născut: “Nu mă mulțumesc niciodată cu puțin”. Povestea artistei care a cucerit TikTok-ul

Frumoasa cântăreață Mălina Avasiloaie ne dezvăluie, în primul interviu după ce a devenit mămică, cum a cunoscut-o pe Nicole Cherry, cât de apropiate au ajuns și cum a decis ca renumita cântăreață să-i boteze băiețelul pe nume Zian.

Mălina Avasiloaie, primul interviu după ce a născut. Cui îi datorează succesul artista care a cucerit TikTok-ul

Cunoscuta cântăreață Mălina Avasiloaie a acordat, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, primul interviu după ce a devenit mamă. Aflăm cum se bătea zilnic, în copilărie, cu sora ei, cât de mult a încercat să o copieze și cum lua premii la școală din orgoliu, să nu fie mai prejos decât Paula. Mărturisește că are o relație absolut specială cu mama ei și ne dezvăluie cum s-au sacrificat părinții pentru ambele fete. Frumoasa cântăreața ne spune cât de greu este să lucrezi cu Damian Drăghici și cum a cântat, cu fermoarul deschis la pantaloni, în fața a zeci de oameni. Aflăm cum și-a cunoscut soțul, pe Alin, și ce prietenie deosebită o leagă de nașa ei, Nicole Cherry.

ADVERTISEMENT

Cine o sprijină pe fina lui Nicole Cherry după ce a devenit mămică

Cum a fost copilăria ta?

-Zgomotoasă, cu râs în hohote, dar și cu plâns, cu julituri în genunchi și coate, cu semne ‘de bună purtare’ care mi-au rămas și acum. O copilărie fericită, cum mi-aș dori să aibă și băiatul meu, dar mă tem că e din ce în ce mai greu în vremurile noastre.

Mi-aduc aminte cum mergeam cu sora mea iarna la colindat. Mergeam din poartă în poartă, nu ratam nicio casă din sat și ne bucuram de fiecare măr, colac sau nucă primită. Ne întorceam seara acasă cu buzunarele pline, cu nasul roșu și obraji înghețați, dar fericite. De asta cred că mi-e cel mai dor, să mă bucur real de lucrurile mici ca atunci când eram copil.

ADVERTISEMENT

Mălina Avasiloaie a învățat să muncească de mică: “Pune-mă să dau cu sapa, să întorc fânul și n-o să dezamăgesc”

Îți petreceai vacanțele la bunici?

-Bunicii stăteau în sat cu mine, de aceea nu există noțiunea de mers la țară la bunici. Eu stăteam cu ei în majoritatea timpului pentru că ai mei lucrau. Nu exista iarnă în care tataie să nu lege calul de sania scoasă din pod să colindăm satul dintr-un capăt în altul. Ieșeau oamenii la poartă ca la sărbătoare să ne vadă, să ne audă, pentru că noi cântam în gura mare colinde, iar zurgălăii de la sanie răsunau în tot satul.

Vara mergeam la adunat de fân. Azi știu să fac cam toate muncile gospodărești datorită copilăriei pe care am avut-o. Pune-mă să dau cu sapa, cu grebla, să întorc fanul, să scot apă din fântână, chiar și să cosesc și crede-mă că n-o să dezamăgesc.

ADVERTISEMENT

Ce relație a avut Mălina Avasiloaie cu părinții ei: “S-au sacrificat pe ei să avem noi tot ce ne dorim”

Cum a fost relația cu părinții tăi? Care din ei te-au susținut cel mai mult în ce ți-ai propus?

-Ai mei sunt reperul meu atunci când vine vorba de iubire și respect. Ei sunt cei mai buni prieteni ai mei. Când am ceva pe suflet, înainte să-mi sun o prietenă, o sun pe mama. Noi două avem o conexiune aparte, de multe ori nici nu e nevoie să mă audă sau să mă vadă ca să-și dea seama că sunt supărată. Mama și tata sunt doi părinți simpli care ne-au susținut pe mine și pe sora mea în tot, mai ales atunci când a fost vorba de educație, dezvoltare personală, evoluție. Niciun vis de-al nostru nu li s-a părut prea îndrăzneț. S-au sacrificat pe ei să avem noi tot ce ne dorim, chiar au uitat să mai trăiască pentru ei, să mai călătorească, să-și mai înnoiască garderoba.

ADVERTISEMENT

Mălina Avasiloaie, amintiri din copilărie: “Ne băteam aproape zilnic de la haine, jucării, orice”

Cum a fost relația cu sora ta?

-Fiind sora mai mare, Paula era pentru mine un model în tot. Cum se îmbrăca ea, voiam și eu, unde mergea ea, trebuia să fiu și eu. Ce-i drept, eram enervantă din punctul asta de vedere, mai ales că Paula dorea mereu să fie originală în tot și nu prea reușea din cauza mea, că eram trase la indigo. Ne băteam aproape zilnic de la haine, jucării, orice.

ADVERTISEMENT

Mălina Avasiloaie, elevă de 10: “Pentru mine a fost mai mult un orgoliu să fiu premiantă”

Care este cel mai “rebel” lucru pe care l-ai făcut la liceu?

-Eram fata cu media 10. Dar spun sincer că nu meritam să iau premiul întâi la sfârșitul fiecărui an. Existau colegi care-și dedicau mai mult timp învățatului și asimilau informația mai bine decât mine, doar că aveau ghinion. Ori nu picau pe subiect, ori greșeau o grilă în plus față de mine, care de multe ori puneam la nimereală grilele. Pentru mine a fost mai mult un orgoliu să fiu premiantă, pentru că Paula era olimpica familiei și am fost mereu comparată cu ea.

Ce ai învățat de la Damian Drăghici? Este un om cu care poți lucrezi ușor sau nu prea?

-Damian este o enciclopedie de informații și lecții de viață. E un om pentru care cuvântul “frică” nu există în vocabular și “nebunia” lui l-a ajutat să ajungă acolo unde este. De la el am învățat că fiecare eșec trebuie perceput, de fapt, ca o poartă către un nou drum spre succes.

Poți cânta multe stiluri muzicale. Care este preferatul tău, în care te regăsești mai tare?

-Îmi place folclorul, pentru că a fost primul gen muzical pe care l-am studiat cu simț de răspundere.

Mălina Avasiloaie, despre piesa care i-a adus succesul

Ai ‘rupt’ internetul când ai lansat ‘Pupătura’. Cum a luat naștere această piesă, ce înseamnă pentru tine?

-Nu întâmplător a fost prima piesă pe care am lansat-o. ‘Pupătura’ e o piesă reprezentativă pentru mine, am vrut ca publicul să mă cunoască prin melodia asta și să mă repereze imediat după ce ascultă primul vers: “Din Bacău la București”.

“Am cântat cu fermoarul descheiat la pantaloni” își amintește Mălina Avasiloaie

Mai ții minte vreo întâmplare de pe scenă pe care n-ai uitat-o nici azi?

-Am cântat la un eveniment cu fermoarul descheiat la pantaloni până când organizatorul a venit la mine, jenat, să-mi spună să merg la toaletă să-mi verific ținuta.

Cum a fost experiența X factor? Ce ți-a plăcut și ce te-a dezamăgit?

-Eram o copilă când am participat la X Factor, dar țin minte că am plecat de acasă fără nicio așteptare și totuși am coborât de pe scenă cu câte un ,,DA” de la fiecare jurat. A fost o experiență benefică, ce m-a învățat să-mi gestionez mai bine emoțiile.

Când ai avut cele mai mari emoții din viața ta?

-Când . Nu pot să compar trăirile de atunci și momentul când l-am ținut pentru prima dată în brațe pe Zian cu nimic în lume.

“Nu pot să uit cum mă chinuiam să mă schimb prin băile restaurantelor”

Când ai câștigat primii bani? Mai ții minte ce ți-ai luat cu ei?

-Din clasa a 7-a am început să câștig primii bani. Cântam la evenimente cu un DJ. Aveam trei momente artistice pe parcursul unui eveniment. Un program de cover, unul de folclor și unul țigănesc.

Bineînțeles, aveam câte o ținută specifică fiecăruia în parte. Nu pot să uit cum mă chinuiam să mă schimb prin băile restaurantelor, dar era o satisfacție aparte când ajungeam acasă dimineață cu banii munciți de mine, chit că nu-mi ajungeau uneori nici pentru a-mi cumpăra o rochiță nouă pe care s-o port la următorul eveniment.

Mălina Avasiloaie știe ce vrea: “Nu mă mulțumesc niciodată cu puțin”

Ai simțit vreodată că succesul îți “ia” mințile?

-În niciun caz. M-am bucurat la fiecare reușită, am încercat să învăț din fiecare eșec și să rămân ancorată în realitate. Cu cât știi mai multe realizezi câte mai ai de învățat, asta-i valabil și în procesul de evoluție. Cu cât reușești să faci mai multe, îți dai seama de câte mai e loc să faci. Nu mă mulțumesc niciodată cu puțin, am așteptări mari de la mine. Deocamdată nu consider că am avut un succes care merită lăudat atât de mult.

Mai ții minte când te-ai îndrăgostit prima oară?

-Prima dragoste adevărată am trăit-o în liceu. Fiori și fluturi în stomac au fost și până atunci, dar nici vorbă de dragoste.

Cine este soțul Mălinei Avasiloaiei: “Am trăit cu Alin dragostea la prima vedere”

Cum l-ai cunoscut pe Alin? Care a fost prima impresie pe care ți-a lăsat-o?

-Ne-am cunoscut într-o seară de august la malul marii, la un party. Eu eram suferindă, într-o perioadă în care obosisem parcă să mai aștept pe cineva în viața mea. Am trăit cu Alin dragostea la prima vedere. Din prima clipă când ne-am intersectat privirile, nu ne-am mai luat ochii unul de la celălalt până și-a făcut curaj Alin să vină la mine să facem cunoștință. Din momentul ăla am rămas îmbrățișați și n-a mai existat nici măcar o zi să ne despartă. Amândoi am simțit din acea seară ceva atât de puternic, ceva ce nu puteam compara cu nimic din trecutul nostru, drept dovadă Alin mi-a promis de atunci, la ureche, că o să fiu soția lui. Mi-a zis răspicat ”tu o să fii a mea toată viața”.

Cum a fost perioada sarcinii? Câte kilograme ai luat, ai avut grijă la ce mănânci?

-Am fost o gravidă norocoasă, fără pofte, grețuri, insomnii sau alte stări specifice femeilor însărcinate. Am luat 16 kg în greutate. Am mâncat puțin din toate, mi-am continuat stilul de viață de dinainte, doar că n-am făcut excese din alimentele care nu sunt indicate în sarcină.

A existat vreun moment, în sarcină, în care te-ai speriat de ceva?

-Nu, asta pentru că mi-am setat un mindset pozitiv de când am aflat că sunt însărcinată.

Mălina Avasiloaie, lecție de modestie: “Nu am considerat niciodată frumusețea ca fiind un avantaj”

Ai făcut vreodată “uz” de frumusețea ta? Ai reușit să “ deschizi” niște uși mai bine închise?

-Nu am considerat niciodată frumusețea ca fiind un avantaj în industria muzicală, ba din contra, pentru că erau și alte interese la mijloc și niciodată nu știam dacă oamenii se oferă să mă ajute sincer sau pentru că aveau alte așteptări din partea mea. De aceea am așteptat atât să lucrez cu oameni care nu prezentau niciun altfel de interes pentru mine, decât strict profesional.

Cum s-au cunoscut Mălina Avasiloaie și Nicole Cherry: “E ca a doua soră a mea”

Care este relația ta cu Nicole Cherry, nașa băiețelului tău? Cum v-ați cunoscut și cum v-ați apropiat?

– a ajuns să fie parte din sufletul meu. E ca a doua soră a mea, pot vorbi cu ea orice, iar relația noastră a fost de la început sinceră, de aceea a și rezistat timpului. Ne-am cunoscut la un concert, când eu am cântat fix înainte să urce ea pe scenă, iar odată cu venirea mea la București ne-am împrietenit și acum suntem de nedespărțit.

Ai vreun regret, în plan personal?

-Nu, nici măcar cel mai mic. Sunt fix în locul unde mi-am dorit să fiu.

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Mulțumesc lui Dumnezeu nu am trăit tragedii în viață, iar celalalte momente triste am știut să le gestionez și să mă vindec.

Dacă ai putea, ce greșeli din trecut ai încerca să repari?

-Cred că am fost prea credulă cu anumite persoane. Am învățat destul de târziu că oamenii sunt trecători prin viața fiecăruia și că vin să te învețe o lecție. Puțini sunt cei care vor rămâne pentru totdeauna. Prietenii sunt rari în ziua de azi.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

-Nu aș putea să stau niciodată departe de soțul meu, de copilul meu pentru nimic în lume.

Ai vreo destinație preferată de vacanță?

-Atât eu, cât și Alin suntem spontani. Nu suntem genul care să ne programăm concedii sau vacanțe cu luni înainte. Suntem oamenii momentului. Hotărâm acum unde plecăm azi, ce mâncăm azi.

Cel mai mare vis al Mălinei Avasiloaiei, împlinit

Ce proiecte mai ai până la finalul anului?

-Să continui să fac muzică bună și să binedispun în continuare oamenii la petreceri cu piesele mele. Asta e cea mai mare satisfacție, când bucuri omul cu ceea ce faci. Și, bineînțeles, să-mi dedic cât mai mult timp familiei, lui Zian și lui Alin. Pentru că ăsta a fost cel mai mare vis al meu de când eram copil, să îmi întemeiez o familie de tânără.