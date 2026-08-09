Sport

Decizia luată de Marius Baciu în privinţa lui Ştefan Târnovanu! Ce se întâmplă cu portarul după ce a fost lăsat în afara lotului

Ștefan Târnovanu a avut prestații slabe în ultimul an, iar la meciul cu Farul nici măcar nu a prins lotul. Marius Baciu a anunțat ce se întâmplă cu portarul român la meciul cu Sepsi OSK
Ciprian Păvăleanu
09.08.2026 | 18:00
Decizia luata de Marius Baciu in privinta lui Stefan Tarnovanu Ce se intampla cu portarul dupa ce a fost lasat in afara lotului
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Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu la meciul Sepsi - FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Gigi Becali a fost scos din sărite de Ștefan Târnovanu (25 de ani), mai ales după prestațiile sale din meciurile europene cu Auda. În urma gafelor împotriva letonilor, internaționalul român a pierdut poarta în detrimentul tânărului Matei Popa. Marius Baciu a anunțat revenirea lui pentru meciul cu Sepsi OSK.

Ștefan Târnovanu revine! Decizia luată de Marius Baciu înainte de meciul cu Sepsi OSK

Următorul adversar al lui FCSB din SuperLiga României este Sepsi OSK. Roș-albaștrii vor face deplasarea la Sfântul Gheorghe pentru meciul ce va avea loc luni, 10 august, de la ora 21:30. După ce nici măcar nu a prins lotul în partida cu Farul Constanța, Ștefan Târnovanu va reveni pentru meciul cu Sepsi.

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Marius Baciu a dezvăluit că el nu a fost pe foaia de joc la meciul cu Farul în urma unei decizii luate de întreaga conducere, de a-i da câteva zile libere după ce a fost „mitraliat” de fani și patron: „Noi i-am dat lui Târnovanu două zile libere, acum vine la antrenament. Va face deplasarea cu noi”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi.

Ce a spus Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu

Greșelile lui Ștefan Târnovanu din meciul de pe Stadionul Steaua împotriva letonilor de la Auda nu au putut trece netaxate de patron. Cu toate acestea, omul de afaceri a mers pe mâna lui Baciu și Mihai Stoica și nu a ordonat scoaterea sa dintre buturi. După meciul din Letonia, în care internaționalul român a primit 4 goluri, Gigi Becali nu a mai suportat și a reacționat dur la adresa fotbalistului:

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„Mă simt afectat. Am zis să nu mă bag. Au spus să i se dea încredere lui Târnovanu și am fost de acord. Dar să ne distrugi în halul ăsta?! Primul gol a fost al lui. Al doilea, tot al lui. A dat pase la adversar. Păi, Joao Paolo era cu spatele. Dacă nici la meciul ăsta nu ai bărbăție… Și Bîrligea a intrat cu lejeritate. Nu merge așa! Era o echipă prea slabă. Ne-au dat șapte goluri pentru că noi am fost slabi. Mai slabi decât slabii. Păi, ce să mai zic? Arbitrajul nu trebuie luat în calcul, nu trebuie să dăm vina. E adevărat că e altceva, dar fotbalul este un joc bărbătesc.

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Și noi n-am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu, atât! Nu știu cum, nu pot să-mi dau seama. A fost singurul bărbat, în primul rând. Și în al doilea rând, așa cum am fost, cum n-am fost, nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă”, a declarat Gigi Becali imediat.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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