Decizia luată de Max Verstappen înainte de Marele Premiu al Olandei. Programul complet și cine transmite cursa la tv

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Anunțul a fost făcut de echipa austriacă înaintea Marelui Premiu al Olandezi, pe care Max Verstappen îl va disputa în fața propriilor fani, pe circuitul de la Zandvoort.

Max Verstappen și-a prelungit contractul cu Red Bull până în 2030 și este fericit de alegere

Verstappen a anunțat că este foarte mulțumit de această decizie. „Sunt foarte mulţumit de prelungirea contractului. Avem cei mai buni oameni şi sunt încântat să continui să lucrez împreună cu toţi pentru a reveni în vârf. Acesta rămâne obiectivul final la care am lucrat cu toţii şi pe care îl vom continua să-l urmărim”, a transmis Vestappen, conform Reuters.

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„Întotdeauna am spus-o: Echipa este ca o a doua familie pentru mine şi mă simt ca acasă. Am venit la echipă sperând să pot câştiga curse. Ceea ce am reuşit să realizăm împreună a fost pur şi simplu minunat şi am împărtăşit multe momente incredibile şi am câştigat patru Campionate Mondiale. Să continui această călătorie cu aceeaşi echipă cu care am fost toată cariera mea este cu adevărat special şi ceva ce mi-am dorit dintotdeauna să fac”, a completat olandezul.

Contractul lui Verstappen urma să expire în 2028. Pentru Red Bull, olandezul pilotează din 2016 și a cucerit patru titluri consecutive în perioada 2021 – 2024. În total, Verstappen are 71 de Mari Premii câștigate și 131 de podiumuri în Formula 1.

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Marele Premiu al Țărilor de Jos este programat duminică, 23 august, de la ora 15:45

și va fi transmis în direct de Antena 1 și Antena PLAY. După pauza de vară, piloții se reîntorc la Zandvoort, astfel că revenirea Formulei 1 coincide cu un weekend în care a fost programată o cursă de sprint.

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După primele 11 curse ale sezonului, Kimi Antonelii (Mercedes) conduce clasamentul cu 219 puncte, fiind urmat de Lewis Hamilton (169 de puncte) și George Russell (160 de puncte). Cursa de la Zandvoort va avea o singură sesiune de antrenament, vineri, de la ora 13:30, live pe Antena PLAY.

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Tot vineri, de la 17:30, în direct pe Antena 3, vor avea loc calificările pentru sprint, cursă care va avea loc sâmbătă de la ora 13:00. Calificările propriu zise vor avea tot sâmbătă, de la ora 17:00, tot pe Antena 1 și Antena PLAY.

Va fi transmisă în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Anul trecut, Marele Premiu al Țărilor de Jos a fost câștigat de Oscar Piastri, urmat de Max Verstappen și Isack Hadjar.

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Programul complet al Marelui Premiu al Țărilor de Jos: