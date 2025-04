Decizia luată de Mihaela Tatu după ce a fost demisă de la Antena 1. Ce spune despre Mirela Vaida

Mihaela Tatu a luat o decizie importantă după ce a plecat de la Antena 1, unde timp de trei săptămâni a prezentat emisiunea „În direct cu România”. Fosta vedetă de la Acasă TV a vorbit și despre Mirela Vaida, cea care i-a luat locul imediat.

Mihaela Tatu, decizie clară după plecarea de la Antena 1

Despărțirea Mihaelei Tatu de Antena 1, după nici măcar o lună de rezistat pe micul ecran, a luat pe toată lumea prin surprindere. Vedeta a fost invitată în unde a vorbit despre lucrurile care contează acum pentru ea, după ce s-a trezit liberă de contract.

ADVERTISEMENT

și realizatoare de televiziune i-a spus lui că nu e supărată pe Mirela Vaida pentru că a înlocuit-o. A lămurit, astfel, că nu exista nicio adversitate între ea și fosta moderatoare de la Acces direct, așa cum unor cârcotași le-ar fi plăcut să audă.

„De multe ori sunt foarte ușor de dus de nas”

„Cum să am eu ceva cu Mirela? Ce vină are femeia aia? Nici vorbă!”, este răspunsul dat de Mihaela Tatu la întrebarea lui Bursucu dacă are ceva împotriva ei.

ADVERTISEMENT

Apoi, Tatu a explicat că vrea să se bucure de viață fără a-și îngrădi trăirile, căci nu se știe cât mai trăiește.

„Intru pentru foarte mulți în zona de fraieră sau de ușor de dus de nas, naivă, zi-i cum vrei. Nu mă interesează. Mă interesează viața mea. Știu cât e în urmă. Dar nu mai știu cât e în față. Și atunci cel mai bine ar fi să am grijă de viața mea, de mintea mea, de Terra (n. red.: câinele ei), de bucuria pe care o trăiesc acum, aici, cu tine. (…)

ADVERTISEMENT

De multe ori sunt foarte ușor de dus de nas. Tocmai pentru că trăiesc acel moment fără să mă mai gândesc că există oameni care poate premeditează ceva. Sau că există oameni care nu se țin de cuvânt sau uită ce au spus”, a adăugat Mihaela Tatu pe YouTube.