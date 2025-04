Decizia luată de Nicole Cherry, după șase ani de relație cu tatăl copilului ei. „Nu m-am simțit vinovată”

Nicole Cherry este foarte fermă cu privire la decizia pe care a luat-o după șase ani de relație cu Forin Popa. Celebra interpretă, cunoscută pentru numeroasele colaborări muzicale, susține că doar așa poate face față tuturor îndatoririlor pe care le are de îndeplinit zilnic.

Decizia luată de Nicole Cherry, după șase ani de relație

La doar 25 de ani, Nicole Cherry reușește să bifeze mai multe roluri decât ar putea duce alții într-o viață întreagă: în relația de cuplu. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Nicole face mărturisiri inedite despre provocările celebrității, efortul din spatele succesului și echilibrul fragil dintre carieră și familie.

. Vedeta vorbește cu sinceritate despre hate, succes și nevoia de liniște într-o lume care judecă rapid și iartă greu. Deși imaginea ei este una curată și optimistă, Nicole nu a fost ferită de critici sau atacuri. Întrebată ce a afectat-o cel mai mult, răspunde sincer, în rândurile de mai jos. De asemenea, face dezvăluiri despre muzică și colaborările cu Puya, Carla’s Dreams, Tata Vlad.

Ai lansat de-a lungul timpului foarte multe piese, solo sau în colaborare, care au devenit hituri. Se întâmplă să te mai ia succesul prin surprindere?

– Mă bucură de fiecare dată succesul și reușitele, sunt o confirmare a muncii mele și a echipei mele și o împlinire a faptului că eforturile nu au fost în zadar. Sunt extrem de binecuvântată că muzica îmi este apreciată, chiar am avut colaborări de care sunt mândră cum este și cea cu Puya, cu Carla’s Dreams, Tata Vlad. Și contribuie la motivația mea și energia frumoasă pe care o primesc de la fani la concerte.

O altă validare importantă sunt și show-urile artiștilor mari internaționali care vin în România unde am fost opening act, precum 50Cent, J Balvin, Maluma sau Jason DeRulo.

„Este mai dificil, dar nu imposibil”

În ce proiecte muzicale vei mai fi implicată în următoarea perioadă. Dă-ne mici spoilere!

– Am lansat prima piesă ”O femeie iubește mult“ de pe primul meu EP care se numește “Roșu aprins“. Include patru piese pe care le voi lansa în perioada următoare. Am lansat și live session de la MINA Museum, pentru această piesă. Așa cum am promis fanilor, 2025 va fi un an plin de muzică, așa că stați aproape că voi scoate multă muzică.

Ai încercat și puțin pe partea de actorie, ți-ar plăcea să repeți experiența? Ce roluri ai vrea să testezi?

– Da, clar, este o experiență de care mă bucur de fiecare dată. Și sunt deschisă să experimentez roluri cât mai diferite, să fie o provocare pentru mine.

Este mai dificil să fii un artist dedicat și implicat în cariera muzicală după ce ai devenit mamă?

– Este mai dificil, dar nu imposibil, atâta timp cât îmi organizez programul foarte bine, dar am și ajutor. Părinții noștri, bona Anastasiei. Dar simt și că sunt mai eficientă, trag mereu să termin treaba rapid și să mă pot bucura de timp liber alături de ea.

„Nu m-am simțit vinovată, consider foarte important timpul în doi”

Ți se pare uneori că nu ai timp suficient pentru Anastasia și Florin, dacă stai mai mult prin studio sau la concerte?

– Florin este cu mine la concerte și în general . În rest, se ocupă și de business-ul lui. Încercăm să fim cât mai eficienți cu putință ca Anastasia să nu ne simtă lipsa prea tare.

Ai plecat de câteva ori în vacanță cu partenerul tău, fără cea mică. Te-ai simțit vinovată sau ai învățat că ai nevoie și de momente în doi pentru a menține flacăra iubirii aprinsă?

– Nu m-am simțit vinovată, sunt de părere că este foarte important timpul în doi, în cuplu, pentru conectare și relaxare și pentru ca familia noastră să fie bine. Și desigur, iubesc și vacanțele în trei, când suntem toți și descoperim lumea prin ochii curioși ai Anastasiei.

„Consider că e să mai sănătos să uit, câtă vreme nu e important în viața mea”

Ca toate persoanele publice ai avut parte de apreciere, dar și de hate și cuvinte mai puțin frumoase la adresa ta. Ce te-a afectat cel mai tare referitor la ce s-a spus despre tine?

– Mă afectează lucrurile neadevărate spuse despre mine. Mai mult înainte decât în prezent. Dar încerc să nu le mai las să mă afecteze, pentru că am drumul meu, îmi văd visul împlinit pas cu pas și mă bucur de viața mea, de familia mea. Știu că sunt binecuvântată și am lucruri pozitive pe care să mă concentrez.

Care este cel mai mare neadevăr care s-a scris de-a lungul anilor despre tine?

– Nu am un lucru anume pe care să îl fi reținut, consider că e să mai sănătos să uit, câtă vreme nu e important în viața mea.