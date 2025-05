Decizia luată de Nicușor Dan, după ce a votat la Făgăraș. Unde pleacă din orașul natal

Mai exact, Nicușor Dan a plecat spre Ploiești, acolo unde va fi alături de primarul Mihai Polițeanu. Cei doi politicieni vor fi prezenți la secția de la Palatul Copiilor. Astfel, Nicușor Dan vrea să arate că îl are alături pe edilul din Ploiești, cândva membru USR.

Decizia luată de Nicușor Dan, după ce a votat la Făgăraș

”Mihai Polițeanu va vota între orele 14:00 și 16:00, la secția organizată în incinta Palatului Copiilor, alături de candidatul Nicușor Dan”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Nicușor Dan le-a promis românilor că va fi un președinte care va uni, pentru că nu există două Românii, ci una singură. ”Sunt în școala în care am învățat. Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și nu s-au simțit mult timp reprezentanți. Acum două săptămâni românii au votat schimbare.

Întrebarea e care schimbare, una care să aducă prosperitate, nu aventură și descurajarea investițiilor în România. și pentru o colaborare bună,

Am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog, am votat pentru speranța că avem oamenii care să construiască România pe care o dorim. Am ales să votez la Făgăraș una ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și apoi că nu trebuie să existe două românii”, a declarat Nicușor Dan.

Peste 17 milioane de români sunt așteptați la urne astăzi. Analiștii politici se așteaptă la o prezență la vot peste cea din primul tur, undeva la 60%. Momentan, românii din diaspora par cei mai entuziasmați să voteze, însă și românii rămași în țară par interesați să-și exprime acest drept la vot.

Cine este independentul Mihai Polițeanu?

Candidatul independent Mihai Polițeanu a câștigat surprinzător primăria din Ploiești după ce l-a învins pe PSD-istul Andrei Voloșevici. În vârstă de 47 de ani, Polițeanu a fost deputat independent, după ce a demisionat din USR acum trei ani.

Mihai Polițeanu a absolvit Filosofia și Dreptul, după care a lucrat la Societatea Academică Română (SAR) și a fost consilierul fostului ministru al Justiției Monica Macovei. Între 2007-2009 a fost manager de proiecte anticorupție în cadrul fundației Freedom House România și din 2009 până în 2015 a fost asistent la Parlamentul European – europarlamentar Monica Macovei.