Decizia luată de Novak Djokovic după ce a devenit cel mai bătrân campion din istoria tenisului mondial. De bucurie și-a rupt tricoul de pe el

Novak Djokovic este oficial primul campion al noului turneu de hard indoor de la Atena, după ce l-a învins pe Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute. La 38 de ani și cinci luni, el a devenit cel mai în vârstă câștigător din istoria circuitului ATP.

Novak Djokovic a câștigat 101 titluri profesioniste

. Cu al 72-lea titlu pe hard, Djokovici a egalat recordul lui Roger Federer pentru cele mai multe astfel de titluri în Era Open.

“Vreau să câștig cât mai multe turnee și să trec de Connors”, a mărturisit marele campion sârb, care a obținut a noua victorie împotriva lui Musetti, în zece întâlniri.

„O luptă incredibilă… Trei ore de meci epuizant din punct de vedere fizic”, a declarat Djokovici după victoria obţinută în trei ore. „Ar fi putut fi meciul oricui, aşa că felicitări lui Lorenzo pentru o prestaţie extraordinară. Sunt foarte mândru de mine că am reuşit să trec de acest meci”, a mai spus el.

Sârbul s-a retras de la Turneul Campionilor

Musetti avea nevoie să câştige titlul pentru a-l depăşi pe Felix Auger-Aliassime în clasamentul contând pentru Turneul Campionilor. Totuși, el va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii chiar a lui Novak Djokovici, anunțată la puțin timp după finală. Sârbul nu va merge la Torino din cauza unor dureri la umăr

„Aşteptam cu nerăbdare să concurez la Torino şi să dau tot ce am mai bun, dar după finala de astăzi de la Atena, sunt trist să vă anunţ că trebuie să mă retrag din cauza unei accidentări”, a scris Djokovici pe reţelele de socializare.

„Îmi pare foarte rău pentru fanii care sperau să mă vadă jucând – sprijinul vostru înseamnă foarte mult pentru mine. Le urez tuturor jucătorilor un turneu extraordinar şi abia aştept să mă întorc pe teren alături de voi!”, a punctat el.

Învinsul Lorenzo Musetti merge la ATP Finals

Acesta fost cel mai bun sezon din cariera lui Musetti, jucătorul în vârstă de 23 de ani ajungând în prima sa finală ATP Masters 1000 la Monte-Carlo. Apoi a avansat în semifinalele de la Madrid, Roma şi Roland Garros, consolidându-şi poziţia în lupta pentru Torino.

După ce a ajuns în sferturile de finală ale US Open, Musetti a ajuns şi în finala de la Chengdu, în semifinalele de la Viena şi în finala de la Atena.

Jannik Sinner (Italia, 1 ATP), Carlos Alcaraz (Spania, 2 ATP), Alexander Zverev (Germania, 3 ATP), Taylor Fritz (SUA, 4 ATP), Ben Shelton (SUA, 6 ATP), Alex De Minaur (Australia, 7 ATP) și Felix Auger Aliassime (Canada, 8 ATP). sunt ceilalți participanți la Turneul Campionilor. Competiția de la Torino va avea loc în perioada 9-16 noiembrie