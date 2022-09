Decizia luată de o mireasă după ce a fost părăsită de mire. Ce s-a întâmplat, de fapt

Decizia luată de o mireasă după ce Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care ar fi trebuit să-și unească destinul cu alesul inimii sale. Care a fost explicația primită de femeie după eveniment.

Hotărârea unei mirese în ziua nunții, după ce mirele a dispărut. Ce a făcut femeia

Kayley Stead, o tânăra în vârstă de 27 de ani din Țara Galilor, a luat o hotărâre neașteptată la scurt timp după ce partenerul a dispărut. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai puțin de două săptămâni, pe 15 septembrie.

ADVERTISEMENT

Femeia a pus suflet la organizarea nunții, care au costat-o toate economiile, însă ceea ce urma să fie cea mai frumoasă zi din viața sa s-a transformat într-un coșmar. nu a mai apărut la slujba de la Biserică.

„L-am văzut pe mire în jurul orei 16:00, cu o zi înainte de nuntă, și de atunci nu am mai auzit de el. Am încercat să luăm legătura cu el, dar nu am primit niciun răspuns și nu mi s-a spus niciun motiv pentru care s-a răzgândit.

ADVERTISEMENT

Nu am avut nicio explicație. Iar acum nici nu mai vreau, pentru că totul a trecut. A fost un șoc total. Nu aveam niciun indiciu că va face asta.

Nu am vrut să am o amintire foarte tristă despre ziua asta, așa că am mers înainte cu planul, pentru că deja cheltuisem toți acei bani”, a povestit Kayley Stead pentru .

ADVERTISEMENT

Mireasa, uimită de reacția partenerului de viață

Kayley Stead a mai declarat că a rămas uimită de reacția celui cu care trebuia să ajungă la altar, chiar dacă știa că bărbatul obișnuia să plece uneori și să se plimbe cu mașina. Acest lucru i-a dat o oarecare speranță, dar în zadar.

„Mi-am luat telefonul și am văzut că aveam un apel pierdut de la mama lui. Am sunat-o înapoi și ea plângea. Mi-a spus că a plecat la mașină la primele ore ale dimineții și dispăruse.

ADVERTISEMENT

În acel moment încă speram, deoarece pe tot parcursul relației noastre el mai pleca uneori la plimbare cu mașina ca să-și limpezească gândurile”, a mai adăugat mireasa, mai arată sursa menționată.