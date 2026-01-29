Sport

Decizia luată de PAOK după accidentul din România. Ce se va întâmpla la următorul meci pe care echipa lui Răzvan Lucescu îl va disputa pe teren propriu

Clubul PAOK traversează momente dificile după ce 7 fani ai echipei au murit într-un accident produs în România. Ce decizie a luat gruparea din Salonic pentru meciul de campionat cu Panserraikos.
Bogdan Mariș
29.01.2026 | 14:03
Ce decizie a luat clubul PAOK cu privire la următorul meci de pe propriul stadion după accidentul cumplit în care 7 fani au decedat. FOTO: Hepta
PAOK va evolua joi seară pe terenul lui Olympique Lyon în ultima etapă a fazei ligii din Europa League, iar jucătorii și antrenorul Răzvan Lucescu vor fi cu gândul la cei 7 fani care și-au pierdut viața marți, în accidentul produs în județul Timiș. Duminică, de la ora 19:30, gruparea din Salonic va primi vizita celor de la Panserraikos în campionat, iar clubul a luat o decizie importantă.

Ce decizie a luat PAOK după accidentul în care au decedat 7 fani ai echipei

PAOK va primi duminică vizita celor de la Panserraikos în etapa a 19-a din acest sezon al Superligii Greciei, iar clubul condus de Ivan Savvidis a decis ca biletele pentru această partidă să coste doar 5 euro, pentru ca stadionul Toumba să fie cât mai plin în momentul în care fanii vor aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în accidentul groaznic din România.

Informația a fost anunțată de site-ul metrosport.gr, care a confirmat și faptul că clubul va organiza mai multe acțiuni în memoria celor șapte suporteri. PAOK ocupă momentan locul 3 în prima ligă din Grecia, la 3 puncte în urma liderului AEK Atena, care are un meci în plus. Panserraikos, echipa la care evoluează Andrei Ivan, se află pe ultimul loc al clasamentului.

PAOK, refuzată de UEFA

Clubul PAOK a solicitat celor de la UEFA ca meciul cu Olympique Lyon din Europa League să fie amânat, în contextul accidentului tragic petrecut marți în România, însă forul european a refuzat solicitarea grupării din Salonic, iar partida de pe Groupama Stadium se va disputa joi, începând cu ora 22:00, ca și toate celelalte jocuri din ultima etapă a fazei ligii.

Formația franceză a reacționat printr-un mesaj pe pagina oficială după vestea care a cutremurat societatea din Grecia și fotbalul european. Cei de la Olympique Lyon au precizat că vor dedica la rândul lor un moment special fanilor care și-au pierdut viața în teribilul accident.

Cum a reacționat patronul lui PAOK după accidentul din județul Timiș

Ivan Savvidis, omul de afaceri care conduce destinele clubului PAOK din 2012, a reacționat la câteva ore după accidentul groaznic din România. „O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi ușa. Sunt devastat de pierderea nedreaptă a tinerilor, fani ai echipei noastre iubite, care au călătorit pentru a fi alături de PAOK. Jelesc alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să-i odihnească”, a afirmat acesta.

