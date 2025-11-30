Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv

FCSB este în fața unui duel crucial cu o candidată directă la play-off, Farul Constanța. Gheorghe Mustață a dezvăluit ce va face Peluza Nord în cazul unei înfrângeri duminică seară
Ciprian Păvăleanu
30.11.2025 | 16:55
Ce decizie a luat Peluza Nord în cazul în care FCSB ratează play-off-ul. Foto: Sportpictures.eu
FCSB este departe de echipa de sezonul trecut, iar jucătorii par că nu își mai revin la forma ce i-a făcut campioni ai României în ultimele două sezoane. Echipa roș-albastră este în fața unei partide extrem de importante, iar o înfrângere ar putea să o ducă departe de locurile de play-off. Peluza Nord a luat deja o decizie în cazul în care echipa ratează primele șase locuri la finalul sezonului regulat.

Ce decizie a luat Peluza Nord în cazul în care FCSB pierde play-off-ul. O înfrângere cu Farul ar putea fi fatală

Deși părea că își revine, FCSB continuă să aibă rezultate slabe, atât în SuperLiga României, cât și în Europa League. Peluza Nord începe să își piardă răbdarea cu jucătorii, iar tensiunile au început deja să apară.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit ce vor face suporterii în cazul în care FCSB ar pierde meciul de la Ovidiu și ar rata play-off-ul:

„Dacă pierdem diseară și nu mai avem șanse la play-off, asta este! Tot lângă echipă vom fi! La iarnă să vedem ce transferuri se vor face, iar atunci cei care consideră că sunt fotbaliști vor sta pe bancă și vor veni alții care vor să facă performanță.

Dacă va fi să nu intrăm anul ăsta în play-off, asta este, dar îmi e greu să cred că nu intrăm în play-off. Da, linie se va trage după meciurile cu Farul cu Dinamo și așteptăm să se facă transferurile din iarnă. Trebuie vreo 5”, a declarat Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorii FCSB, băgați în ședință după meciul de la Belgrad

Ultima dezamăgire pe care suporterii au trăit-o a fost pe „Marakana” din Belgrad, unde FCSB a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad. Supărarea fanilor a venit din cauza faptului că favoriții lor au pierdut partida, deși au jucat în superioritate numerică timp de o repriză și jumătate.

La finalul meciului, jucătorii au venit în fața galeriei pentru a da explicații, iar unul dintre jucătorii care a intrat în conflict cu Peluza Nord a fost Vali Crețu, care a folosit un limbaj licențios atunci când li s-a adresat suporterilor. Mai mult decât atât, el a dat vina pe Ngezana, spunând: „Ce să facem, dacă ăla doarme pe el?”, lucru ce a creat discuții în interiorul clubului.

