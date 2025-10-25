Decizia luată de Pep Guardiola, la zece luni după ce soția a intentat divorț. Ce a făcut antrenorul lui Manchester City

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Man City, Pep Guardiola, și-a cumpărat o locuință în Barcelona, ​​după divorțul de soția sa, cu care era căsătorit de 30 de ani. El s-a hotărât asupra unei locuințe aproape de casa familiei, în valoare de 8,5 lire sterline, pe care a cumpărat-o cu Cristina Serra, înainte ca vestea despărțirii lor șocante să apară, în luna ianuarie.

Guardiola și-a cumpărat casă lângă vechea locuință de la Barcelona

Noua proprietate a lui Pep se află în același cartier luxos și verde, Pedralbes, unde și-a cumpărat prima casă, împreună cu soția sa.

ADVERTISEMENT

Proprietatea a fost descrisă ca un „refugiu” unde se poate „deconecta de la fotbal și se poate bucura de momente de pace și introspecție”. Are legături bune cu zonele mai centrale ale Barcelonei, cu agitația sa de magazine, baruri și restaurante. Dar, în același timp, are calmul specific părții superioare a orașului, astfel încât Pep își poate reîncărca bateriile.

Cei doi reporteri spanioli de showbiz care au dezvăluit în februarie că managerul de fotbal și soția sa au început procedurile de divorț, spun că acesta a dorit să nu se îndepărteze prea mult de vechiul său cartie, în speranța că lucrurile se vor îndrepta cândva.

ADVERTISEMENT

Soția nu l-a iertat că și-a prelungit contractul cu City

„Faptul că casa este situată lângă vechea locuință a familiei lui Pep arată că nu a vrut să se deconecteze de cartierul pe care l-a considerat întotdeauna casa lui”, a precizat sursa. Se spune că discuțiile de divorț au trecut de la „prietenoase” la „cordiale”.

ADVERTISEMENT

Potrivit jurnaliștilor spanioli, motivul care stă în spatele deciziei de divorț dintre Pep Guardiola și Cristina Serra este dat de alegerea fostului jucător blaugrana de a rămâne pe Etihad încă doi ani.

Practic, prelungirea contractuală cu gruparea „cetățenilor” a determinat-o pe soția sa, Cristina, să solicite oficial despărțirea dintre cei doi. Creatoarea de modă se aștepta ca Pep să renunțe, pentru un moment, la echipa de club, să-și ia un an sabatic, după care să preia o echipă națională, lucru care i-ar fi permis să petreacă mai mult timp alături de cei dragi.

ADVERTISEMENT

Pep și Cristina au făcut Crăciunul și Paștele împreună

Cert este că, după vestea divorțului, Guardiola a fost vizibil afectat, lucru care s-a văzut și în performanțele echipei, care, în sezonul trecut, a ajuns în scurt timp de la o mașinărie de fotbal la o formație de duzină

Guardiola și Serra au sărbătorit Crăciunul din 2024 împreună cu cei 3 copii ai lor, Maria, Marius și Valentina, în ciuda faptului că hotărârea de separare a fost luată înaintea perioadei festive a iernii. Și a fost amplificată de faptul că Pep și Cristina au petrecut și Pașteele împreună.