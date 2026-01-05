Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a intrat definitiv în istoria lui PAOK Salonic. Cu peste 250 de meciuri în care a stat pe banca grecilor, el este cel cel mai galonat tehnician din istoria clubului, fie doar și pentru faptul că e singurul care a adus de două ori titlul la Salonic.

Răzvan Lucescu își cumpără casă la Salonic

Răzvan, desemnat antrenorul anului la Super Gala FANATIK 2025, are o chimie aparte cu tot ce ține de Salonic. Este fascinat de orașul grec și foarte iubit de fani, care l-au poreclit Generalul.

Atașamentul publicului față de el l-a determinat pe antrenorul de 56 de ani să ia o decizie importantă. Își va cumpăra o casă la Salonic. În toți anii petrecuți acolo (2017-2019 și 2021 – prezent), el a locuit într-un apartament închiriat.

Lucescu studiază mai multe oferte imobiliare, deoarece vrea să aibă familia lângă el, atunci când vine în vizită. Fiica sa, Marilu, și băiatul Matei, merg adesea la Salonic, alături de familiile lor, dar nu puteau sta împreună cu părinții.

Soția Ana Maria a fost premiată la finalul anului 2025

Un cuvânt important în luarea deciziei de a-și cumpăra casă la Salonic l-a avut soția lui Răzvan, Ana Maria. Și ea este foarte atașată de oraș, implicându-se în mai multe proiecte culturale.

Răzvan Lucescu a vorbit în trecut despre munca depusă de soția sa în traducerea cărții. După fiecare capitol tradus, acesta a citit și a încercat să își dea cu părerea. Tehnicianul s-a declarat impresionat și mândru de realizările soției sale.

„Sunt nopțile pe care nu le-am dormit din cauza soției, care a avut o presiune imensă pentru a traduce cartea. Vreau să îi mulțumesc lui Isidoros pentru această carte. Mi-a dat senzația că, într-o altă viață, dacă există, m-am născut și am crescut în Salonic. Am avut mereu senzația că sunt Efteris sau umbra lui Efteris, personajul din carte. Este o carte pe care eu o iubesc foarte tare din două motive. Este tradusă de Ana și a creat o conexiune și mai mare între mine și Salonic.

Sunt locuri pe unde merg și încerc să descopăr locuri în care a mers personajul principal. Este un restaurant la care merg mai des să mănânc, iar lângă este hotelul Luxemburg, care este menționat în această carte. Sunt foarte multe. Cum termina un capitol, mi-l dădea să îl citesc. Mulțumesc, Isidoros, că mi-ai dat posibilitatea să mă conectez cu acest oraș”, a spus Răzvan Lucescu.

PAOK are șase meciuri în trei săptămâni

PAOK a avut o vacanță foarte scurtă și a reluat pregătirile înainte de Revelion. Grecii au o lună ianuarie foarte aglomerată. În intervalul 6-29 ianuarie, PAOK are șase meciuri de jucat, între care două în Europa League, cu Beris Sevilla și Lyon, care pot fi decisive în ecuația calificării în fazele eliminatorii.

Echipa lui Răzvan începe seria meciurilor mâine, 6 ianuarie, pe teren propriu, cu Atromitos, în Cupa Greciei. Adversarul este unul complicat pentru PAOK, fiind vorba despre echipa care a învins-o în campionat, înfrângere din cauza căreia formația lui Răzvan a terminat anul 20205 pe locul trei.

2026 a venit însă cu fotbaliști noi pentru PAOK. care a bifat 60 de partide în tricoul rivalilor de la Panathinaikos.

Și mijlocașul Zafeiras, pentru care PAOK a plătit 11 milioane de euro celor de la Sparta Praga va avea drept de joc. El semnase în vară însă a mai fost lăsat o jumătate de sezon să evolueze la cehi.