Sport

Decizia luată de Salah după ce a fost exclus din lot! Ce a făcut egipteanul în ziua meciului Inter – Liverpool. Foto

Mohamed Salah, cel mai bun fotbalist egiptean din istorie, nu o duce deloc bine la Liverpool. Atacantul a fost exclus de Arne Slot din lot înainte de duelul cu Inter.
Alex Bodnariu
09.12.2025 | 18:36
Mohamed Salah a luat prima decizie după ce a fost exclus din lotul celor de la Liverpool. Superstarul egiptean nu a făcut deplasarea în Italia pentru meciul din Champions League cu Inter. În schimb, el s-a antrenat individual.

Situația celor de la Liverpool devine din ce în ce mai complicată de la o săptămână la alta. Cormoranii au probleme serioase în Premier League și nu o duc foarte bine nici în Champions League, acolo unde riscă să rateze chiar prezența în fazele eliminatorii.

Sezonul până acum a fost unul dezastruos pentru Liverpool. Deși în vară s-au adus fotbaliști pe sute de milioane de euro, rezultatele nu au venit, iar fanii sunt din ce în ce mai îngrijorați. Arne Slot, antrenorul formației de pe Anfield, pare că a pierdut total situația de sub control.

Mai mult, Mo Salah, unul dintre cei mai iubiți jucători de la Liverpool, a intrat într-un adevărat conflict cu conducerea. Egipteanul a fost exclus din lot pentru meciul cu Inter, după ce a declarat în presă că este găsit țap ispășitor pentru rezultatele mult sub așteptări.

Arne Slot a rupt orice legătură cu fotbalistul, iar Mo Salah a rămas în Anglia, deși echipa sa joacă marți seara în Champions League cu Interul lui Cristi Chivu. Fotbalistul a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care se antrenează de unul singur în sala de forță.

„Situația cu Salah nu este bună pentru nimeni: nici pentru club, nici pentru echipă, nici pentru el. Nu este deloc ideală. Am reacționat alegând să nu îl aducem aici, asta credem despre comentariile lui. Toată lumea are dreptul la o opinie, dar avem și noi dreptul să reacționăm atunci când un jucător depășește limitele. Ceea ce a făcut Mo Salah este inacceptabil.”, a declarat Arne Slot, antrenorul celor de la Liverpool, la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
