Decizia luată de Salah după ce a fost exclus din lot! Ce a făcut egipteanul în ziua meciului Inter – Liverpool. Foto

Mohamed Salah a luat prima decizie după ce a fost exclus din lotul celor de la Liverpool. Superstarul egiptean nu a făcut deplasarea în Italia pentru meciul din Champions League cu Inter. În schimb, el s-a antrenat individual.

de la o săptămână la alta. Cormoranii au probleme serioase în Premier League și nu o duc foarte bine nici în Champions League, acolo unde riscă să rateze chiar prezența în fazele eliminatorii.

Sezonul până acum a fost unul dezastruos pentru Liverpool. Deși în vară s-au adus fotbaliști pe sute de milioane de euro, rezultatele nu au venit, iar fanii sunt din ce în ce mai îngrijorați. Arne Slot, antrenorul formației de pe Anfield, pare că a pierdut total situația de sub control.

Ce a făcut Mo Salah după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool. Fotbalistul a decis să se antreneze singur

Mai mult, a intrat într-un adevărat conflict cu conducerea. Egipteanul a fost exclus din lot pentru meciul cu Inter, după ce a declarat în presă că este găsit țap ispășitor pentru rezultatele mult sub așteptări.

Arne Slot a rupt orice legătură cu fotbalistul, iar Mo Salah a rămas în Anglia, deși echipa sa joacă marți seara în Champions League cu Interul lui Cristi Chivu. Fotbalistul a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care se antrenează de unul singur în sala de forță.

„Situația cu Salah nu este bună pentru nimeni: nici pentru club, nici pentru echipă, nici pentru el. Nu este deloc ideală. Am reacționat alegând să nu îl aducem aici, asta credem despre comentariile lui. Toată lumea are dreptul la o opinie, dar avem și noi dreptul să reacționăm atunci când un jucător depășește limitele. Ceea ce a făcut Mo Salah este inacceptabil.”, a declarat Arne Slot, antrenorul celor de la Liverpool, la conferința de presă.