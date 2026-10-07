Decizia luată de Sorana Cîrstea după ultima accidentare. A primit încurajări de la toată lumea

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A suferit o accidentare care a ținut-o departe de marea sa pasiune, dar acum este gata pentru următoarea etapă. Sorana Cîrstea a primit încurajări de la toată lumea, după ce a dezvăluit ce urmează să facă în curând.

Sorana Cîrstea, decizie importantă în tenis

Sorana Cîrstea (36 ani) a luat o mică pauză, perioadă în care s-a bucurat de micile plăceri ale vieții. A avut parte de o cu una dintre cele mai vechi prietene din lumea sportului alb. De curând, s-a întâlnit cu fosta sportivă Ana Ivanovic pe care o știe de aproape două decenii.

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Cele două au mers la un eveniment special, unde au purtat rochii elegante și rafinate. Acum, tenismena din Târgoviște . Aceasta a dezvăluit că este pregătită să se întoarcă cu forțe proaspete. Fosta iubită a afaceristului Alexandru Țiriac urmează să joace la turneele asiatice.

Vestea i-a încântat enorm pe cei care o urmăresc în spațiul virtual. Postarea șatenei este însoțită de o imagine realizată din profil, în alb-negru. Fotografia surprinde un surâs pe buzele sportivei care are un palmares interesant și care a urcat în ultimele luni mai multe poziții în clasamentul WTA. A ajuns pe locul 15 mondial.

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„Plec în Asia pentru Wuhan, Ningbo, Tokyo și Hong Kong. Ne vedem curând înapoi pe teren”, a scris Sorana Cîrstea, pe contul oficial de Instagram. Admiratorii din lumea întreagă au reacționat instant la anunțul făcut de jucătoarea de tenis și i-au lăsat numeroase mesaje, emoticoane și încurajări.

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„Pentru mine ești o legendă. Mult noroc” sau „Mult noroc, campioană, tenisul are nevoie de tine”, i-au scris fanii, pe rețelele de socializare. Un alt internaut activ i-a transmis: „Sper să câștigi cel puțin unul dintre turnee și să acumulezi suficiente puncte pentru a juca în finala WTA”.

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Cel mai bun sezon din cariera Soranei Cîrstea

În decembrie 2025 Sorana Cîrstea a decis că acesta este ultimul an din cariera sa. Între timp lucrurile s-au schimbat pentru ea și a devenit mult mai bună. În 2026 a avut unul dintre cele mai bune sezoane. A câștigat turneul de la Cluj-Napoca și a învins-o pentru prima dată pe o jucătoare aflată pe locul 1 mondial, Aryna Sabalenka, la Roma.

De asemenea, a atins etapa semifinalelor în turneul de la Roma, iar la Roland Garros a ajuns în sferturi. Totodată, a ajuns în optimile US Open. Toate acestea au condus la o renaștere pe final de carieră, tenismena declarând că s-a relaxat după 20 de activitate pe teren. Mai mult, susține că se distrează atunci când joacă.

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„Trebuie să spun că sunt în cea mai bună situație în care am fost vreodată, pe teren și în afara lui. Nu știu dacă poate acest anunț a influențat ceva în mintea mea. În opinia mea, încă fac aceleași lucruri. Încă lucrez la fel. Dar poate că, în subconștient, ceva s-a schimbat acolo – m-am relaxat.

Trebuie să spun că mă distrez de minune. Mă bucur. Desigur, sunt în continuare profesionistă, am aceeași voință de a câștiga, poate încă aceleași emoții. Dar mă bucur foarte, foarte mult de asta și este cea mai bună – trebuie să spun – cea mai bună perioadă din viața mea de până acum”, a explicat Sorana Cîrstea, conform .