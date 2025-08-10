Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League. Ce se întâmplă la partida cu Csikszereda

Universitatea Craiova e cu gândul doar la play-off-ul Conference League. Oltenii sunt cu un pas în ultima fază a preliminariilor, după ce

Universitatea Craiova, mobilizare puternică pentru play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova e aproape calificată în play-off-ul Conference League, după 3-0, acasă, cu Spartak Trnava. Returul este programat joi, 14 august, de la ora 21:30.

După partida cu ocupanta locului 3 în Slovacia, oltenii au de jucat meciul cu Csikszereda, din etapa a 6-a a SuperLigii. Duelul de la Miercurea Ciuc va avea loc duminică, 17 august, de la ora 16:15.

FANATIK a aflat în exclusivitate care sunt planurile echipei lui Mirel Rădoi înainte de a ataca grupele Conference League. Alb-albaștrii n-au ajuns niciodată pe tabloul principal al unei competiții europene, dar speră să spargă gheața în acest sezon.

Pentru a își îndeplini obiectivul, Turcii sunt favoriți la calificare după ce au câștigat cu 3-1 pe terenul lui Viking.

Prima manșă a potențialei „duble” din play-off, Istanbul BB – U Craiova, se va juca pe terenul turcilor, joi, 21 iulie, după deplasarea oltenilor la Miercurea Ciuc.

Decizia luată pentru meciul cu Csikszereda

Site-ul nostru a aflat că, în ciuda importanței „dublei” din play-off, craiovenii au decis să nu ceară amânarea meciului cu Csikszereda. Deși duelul cu nou-promovata are loc la doar trei zile după deplasarea din Slovacia și la ora 16:15, pe căldura infernală din România, oltenii vor să joace la Miercurea Ciuc bazându-se pe faptul că au un lot numeric și valoros, dar și pentru că sunt greu de găsit date disponibile pentru a disputa restanța.

Din informațiile FANATIK, clubul din Bănie a luat totuși o decizie care să vină în sprijinul lui Mirel Rădoi și al fotbaliștilor. După deplasarea de la Trnava, acolo unde jucătorii vor face și refacerea de după meciul cu Spartak, echipa se va întoarce vineri după-amiază, cu un avion charter, direct la Brașov.

De la poalele Tâmpei, oltenii vor fi preluați de un autocar, care îi va duce la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda de duminică.

Până la returul cu Spartak Trnava, Duelul cu Hermannstadt este programat duminică, 10 august, de la ora 18:30.