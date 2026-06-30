Decizia luată după eliminarea Germaniei de la CM 2026: ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann. Anunțul a fost făcut imediat. Klopp, prima declarație

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Julian Nagelsmann (38 de ani) este mai tânăr decât mulți fotbaliști de la Campionatul Mondial din 2026 și era văzut ca un mic geniu în antrenorat, însă naționala condusă de el a dezamăgit din nou. După ce la EURO 2024 a fost eliminată în sferturile de finală, la turneul final din SUA nemții pleacă acasă încă din faza șaisprezecimilor de finală.

Prima decizie a lui Julian Nagelsmann după ce Germania a fost eliminată de Paraguay la CM 2026

Germania nu a părăsit competiția încă din faza grupelor, ca în ultimele ediții, însă Chiar dacă au depășit grupa alcătuită din Ecuador, Coasta de Fildeș și Curacao, nemții au ieșit încă din primul meci eliminatoriu, mai exact din noua fază implementată ca urmare a creșterii numărului de echipe participante, șaisprezecimile de finală.

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Naționala lui Julian Nagelsmann a terminat 120 de minute la egalitate cu Paraguay și a cedat la loviturile de departajare, după ce elevii săi au ratat trei execuții de la punctul cu var. Ratările lui Havertz, Woltemade și Tah, dar și jocul șters per total al echipei, au trimis-o pe Germania acasă, însă tânărul tehnician nici nu-și pune problema să-și dea demisia. Următorul obiectiv? UEFA Nations League!

„Nu sunt omul care să fugă de responsabilități în astfel de momente. Sunt pregătit să merg mai departe. Dacă nu mă mai vor, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a spus Julian Nagelsmann.

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El și-a continuat discursul atacând arbitrajul, întrucât Germania a marcat în prima repriză de prelungiri, prin Jonathan Tah, însă reușita a fost anulată în urma unui fault la portar: „E scandalos că a anulat reușita! E absolut scandalos! Sunt meciuri unde trebuie să câștigi prin orice mijloace, iar noi am fi reușit dacă nu exista acea decizie scandaloasă!”, a continuat el.

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Fotbaliștii Germaniei îi iau apărarea lui Nagelsmann. Joshua Kimmich a preluat cuvântul

a fost nimeni altul decât căpitanul Joshua Kimmich. Mijlocașul lui Bayern Munchen i-a luat apărarea lui Julian Nagelsmann și și-a asumat, împreună cu toți colegii săi, nereușitele Germaniei din ultimii ani: „Îmi amintesc Germania pe care o urmăream la TV când eram copil. Ei erau mereu în semifinale sau în finale. Vrem să readucem și noi acest sentiment copiilor, oamenilor din actualele generații. În realitate, n-am reușit. E foarte, foarte păcat! Cu toții suntem vinovați pentru asta. Nu e vina antrenorului, a presei, a arbitrului sau a adversarului. Doar noi, jucătorii, suntem de vină!”, a transmis căpitanul Germaniei.

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Ulterior, mai mulți fotbaliști ai „Die Mannschaft” au venit în fața camerelor și au spus același lucru: „Jucăm pentru o națiune atât de mare. Ar trebui să ne asumăm responsabilitatea și să facem mai mult, nu e vina antrenorului. Am dezamăgit din nou, nu are cum să fie un sentiment plăcut”, a declarat Kai Havertz, care a fost unul dintre jucătorii ce au ratat de la 11 metri. „Ținând cont de calitatea pe care o avem, ar fi trebuit să tranșăm soarta calificării în primele 90 de minute”, a spus și Nadiem Amiri, fotbalist ce evoluează la Mainz.

Cum a reacționat Jurgen Klopp după ce Germania a dezamăgit din nou la un turneu final

Germania este la ani-lumină distanță de legendarele echipe ce reușeau să câștige Campionatul Mondial în 4 ocazii, ultima fiind în 2014. Deși sunt o națională ce continuă să aibă staruri la cele mai bune echipe ale lumii (Bayern Munchen, Liverpool, Real Madrid), nemții par să fi intrat sub un val de mediocritate.

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Cel ce este considerat capabil în acest moment să readucă „Die Mannschaft” pe culmile gloriei este Jurgen Klopp, legendarul fost antrenor de la Borussia Dortmund și Liverpool, care momentan ocupă o funcție de management în cadrul Red Bull, companie ce deține mai multe echipe de fotbal la nivel global.

Tehnicianul în vârstă de 59 de ani îndeplinește și rolul de expert pentru un post TV pe timpul acestui Campionat Mondial, iar când a fost întrebat dacă ar lua în calcul o revenire în antrenorat chiar pe banca naționalei de fotbal a țării sale nu a spus nici da, dar nici nu: „Nu m-am gândit la asta încă. Înțeleg că numele meu este menționat în prezent, dar nu este momentul potrivit să vorbesc despre acest lucru”, a declarat Jurgen Klopp la MagentaTV.