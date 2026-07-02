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Decizia luată în Anglia, înaintea meciului cu Mexic din optimile Campionatului Mondial 2026. Românii din diaspora sunt și ei vizați

Optimile Campionatului Mondial 2026 conțin un duel între Mexic și Anglia. Premierul Keir Starmer a luat o decizie care îi avantajează pe suporterii englezi, dar și pe cei români. Ce se întâmplă la ora meciului.
Mihai Dragomir
02.07.2026 | 23:15
Decizia luata in Anglia inaintea meciului cu Mexic din optimile Campionatului Mondial 2026 Romanii din diaspora sunt si ei vizati
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Decizie importantă luată în Anglia cu ocazia meciului cu Mexic din optimile CM 2026. Foto: Hepta.
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Campionatul Mondial 2026 se pregătește de faza optimilor de finală, iar una dintre confruntările de pe tapet este Mexic – Anglia. Premierul Keir Starmer a luat o decizie extrem de importantă pentru suporterii naționalei lui Thomas Tuchel. Ce se va întâmpla la ora meciului și cum pot beneficia și românii.

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Premierul Angliei a luat o decizie importantă înaintea meciului cu Mexic de la CM 2026

Victoria cu 2-1 în fața naționalei din RD Congo a adus-o pe Anglia în optimile CM 2026. Englezii au planuri mari pentru această ediție de turneu final, aspirând la marele trofeu. Totuși, în calea lor se află, pentru moment, Mexic, una dintre revelații. Echipa care găzduiește alături de SUA și Canada această competiție vine după 4 meciuri câștigate.

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Partida dintre cele două este programată în noaptea de duminică spre luni, 6 iulie, de la ora 03:00 a României, pe Estadio Banorte din Mexico City. În Anglia, fluierul de start se va auzi la ora 01:00, iar autoritățile au luat o decizie importantă pentru toți microbiștii.

Mai exact, premierul Keir Starmer a decis să le ofere o mână de ajutor fanilor echipei „Three Lions”. În acest sens, puburile din Anglia și Țara Galilor vor funcționa până luni dimineață, la ora 05:00, astfel încât fanii să poată urmări partida până la ultimul fluier.

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Cum pot profita românii

Vestea este una importantă și pentru românii din diaspora. Comunitatea românească din Regatul Unit numără, în 2026, se află între 1,2 și 1,5 milioane de persoane (aproximativ 2% din populația totală a Marii Britanii, care se ridică la circa 70 de milioane de locuitori). Londra este zona cu cea mai mare comunitate de români din UK.

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Recensământul din 2021 arăta aproximativ 176.000 de persoane născute în România care locuiesc în capitală, cu tot cu copiii lor și românii naturalizați britanici. Alte orașe/zone cu concentrații mari de români sunt Slough, Manchester, Birmingham, dar și Edinburgh, Glasgow și Aberdeen (toate 3 din Scoția).

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Programul mai fusese modificat o dată

Programul puburilor fusese deja prelungit până acum pe perioada Campionatului Mondial. Astfel, ele au trecut de la închiderea obișnuită la ora 23:00, la 01:00 pentru meciurile programate între orele 17:00 și 21:00 și până la ora 02:00 pentru partidele al căror fluier de start se dădea după ora 21:00.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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