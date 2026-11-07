Sport

Decizia luată în fotbalul din Polonia după atacul armat din Cracovia

Dragoș Petrescu
07.11.2026 | 19:07
Decizia luata in fotbalul din Polonia dupa atacul armat din Cracovia
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Toate meciurile rămase de disputat în etapa 14 din Polonia vor începe cu un moment de reculegere în memoria victimelor atacului armat din Cracovia // FOTO: X
Reacție imediată în fotbalul polonez după atacul armat din Cracovia! Ce măsură au luat oficialii campionatului
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Fotbalul polonez va marca printr-un gest de solidaritate tragedia care a zguduit orașul Cracovia. Organizatorii Ekstraklasa au anunțat o măsură specială înaintea partidelor care au mai rămas de disputat în etapa a 14-a, după atacul armat produs sâmbătă în centrul orașului.

Moment de reculegere în Polonia înaintea meciurilor rămase din etapa a 14-a

Conducerea campionatului polonez a decis ca toate celelalte partide ale rundei să fie precedate de un minut de reculegere în memoria victimelor. Anunțul a fost făcut prin intermediul canalelor oficiale ale competiției, organizatorii transmițând că măsura vine ca urmare a evenimentelor tragice petrecute în Cracovia.

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Astfel, programul competițional nu va fi modificat, însă fiecare dintre cele trei întâlniri de duminică va începe cu acest moment de omagiu. Este un gest prin care fotbalul polonez își exprimă solidaritatea cu victimele și familiile acestora, într-o zi marcată de durere pentru întreaga țară.

Duminică, 8 noiembrie, sunt programate trei partide din etapa a 14-a: Jagiellonia Białystok – GKS Katowice, Legia Varșovia – Raków Częstochowa și Lech Poznań – Zagłębie Lubin. Toate vor începe cu un minut de reculegere.

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Tragedia din Cracovia, aproape de Florentin Petre și Zeljko Kopic

Tragedia din Cracovia are o legătură directă și cu doi oameni foarte cunoscuți din fotbalul românesc, mai ales de către suporterii lui Dinamo. Florentin Petre și Zeljko Kopic activează în prezent la Wieczysta Cracovia, formație pe care tehnicianul croat o pregătește, avându-l pe român în staff-ul său. Cei doi au colaborat timp de doi ani în Ștefan cel Mare, iar după despărțirea de clubul bucureștean au decis să continue împreună aventura în Polonia.

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Astfel, atât Petre, cât și Kopic se află în orașul afectat de atacul armat, unde își desfășoară activitatea profesională la aceeași echipă. Până în momentul de față, autoritățile locale au constatat 5 morți și peste 12 răniți.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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