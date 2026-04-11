Decizia luată în Ucraina, după ce miliardarul Igor Surkis nu a putut să vină la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Imagini impresionante

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce în ultimele luni a întâmpinat mai multe probleme de sănătate. „Il Luce” ocupă locul trei în clasamentul celor mai titrați antrenori din istorie, iar printre echipele pregătite se numără și Dinamo Kiev.

Dinamo Kiev, omagiu adus pentru Mircea Lucescu

Metalist 1925 – Dinamo Kiev a avut loc în etapa a 23-a din campionatul Ucrainei. Vestea morții lui Mircea Lucescu a zguduit fotbalul mondial, acesta fiind al treilea cel mai galonat antrenor din istorie. Deși a scris istorie la Șahtior Donețk, „Il Luce” a pregătit-o și pe Dinamo Kiev preț de mai bine de 3 ani.

Antrenorul român s-a aflat pe banca tehnică între iulie 2020 și noiembrie 2023 la formația patronată de Igor Surkis. La meciul cu Metalist 1925, jucătorii lui Dinamo Kiev au intrat pe teren cu tricouri dedicate marelui Mircea Lucescu. Mai mult decât atât, și fotbaliștii gazdelor au purtat echipamente de joc inscripționate cu chipul lui „Il Luce”.

În perioada petrecută la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a reușit să cucerească trei trofee: campionatul, Cupa și Supercupa Ucrainei, toate în sezonul 2020/2021. Dispariția antrenorului român i-a afectat pe toți iubitorii fotbalului mondial, iar UEFA a decis ca meciurile din cupele europene să țină un moment de reculegere în memoria lui „Il Luce”.

Igor Surkis, mesaj special pentru Mircea Lucescu

Igor Surkis nu a asistat la priveghiul lui Mircea Lucescu. În schimb, Dinamo Kiev a trimis o delegație la București, la Arena Națională, și . Deși nu a fost prezent, președintele clubului ucrainean a ținut să trimită condoleanțe familiei îndoliate.

„Delegaţia clubului FC Dinamo Kiev a participat la ceremonia de rămas-bun pentru Mircea Lucescu, la Bucureşti, unde a transmis respectul întregii echipe pentru omul deosebit şi marele antrenor. Fraţii Surkis au transmis sincere condoleanţe şi mesaje de susţinere soţiei lui „mister”, Neli, precum şi întregii familii Lucescu.

‘Mircea nu este doar o parte din istoria lui Dynamo, ci şi o parte din familia noastră’, a declarat preşedintele clubului, Igor Surkis, care nu a fost prezent la ceremonie din cauza unei boli”, conform publicaţiei ucrainene