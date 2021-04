Decizia lui Deian Sorescu a îngropat-o pe Dinamo cu UTA! Cum a bătut penalty-ul la Arad, când „câinii” au câştigat. Video

Deian Sorescu a ratat un penalty cu UTA, după ce în meciul de la Arad a reușit să aducă ultima victorie a lui Dinamo în Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dusan Uhrin a încercat să schimbe jocul lui Dinamo, dar „câinii roșii” suferă din nou o înfrângere în Ștefan cel Mare împotriva celor de la UTA.

Dinamo poate ajunge astfel pe loc retrogradabil la finalul etapei, iar fanii grupării din Ștefan cel Mare au explodat după penalty-ul ratat de Deian Sorescu și i-au atacat dur pe jucători.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu explică decizia de la penalty: „Ultima dată am bătut în stânga și m-am gândit că se va duce acolo!”

Deian Sorescu a fost extrem de afectat după partida cu UTA și a explicat execuția defectuoasă de la faza penalty-ului care putea aduce cel puțin un punct pentru Dinamo: „Sunt foarte dezamăgit de mine. Îmi cer scuze colegilor și suporterilor. Nu am un colț anume la penalty-uri. Ultima dată cu ei am bătut în stânga și m-am gândit că se va duce acolo. Am bătut previzibil și s-a dus dinainte pe minge”, a încercat să justifice decizia mijocașul.

ADVERTISEMENT

Căpitanul lui Dinamo a executat impecabil penalty-ul care a adus victoria alb-roșiilor în partida din returul campionatului de la Arad și nu i-a dat nici o șansă portarului arădenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar amintirea acelui penalty i-a afectat moralul lui Sorescu și, din acel moment, jocul lui Dinamo s-a prăbușit, iar echipa nu și-a mai putut reveni din șoc.

Deian Sorescu e foarte îngrijorat: „Din zi în zi apar probleme și pe noi pică totul!”

Deian Sorescu e foarte afectat de ceea ce se întâmplă la Dinamo și acuză probleme fără sfârșit din Ștefan cel Mare, care apasă din ce în ce mai greu pe umerii jucătorilor, dar e în continuare optimist că pot ieși din această situație: „E o situație dificilă, cum a fost și până acum. Noi trebuie să o scoatem la capăt. Putem și vom reuși. Mai sunt șapte meciuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am controlat partida. Portarii care joacă mai puțin cu noi joacă extraordinar. De mâine ne gândim la următorul meci. Am avut multe ocazii și sunt totuși semne bune, am avut atitudine. Ăsta e fotbalul. Din zi în zi apar probleme si pe noi pică totul!”, a spus dezamăgit după meci căpitanul lui Dinamo.

Deian Sorescu este cel mai bun marcator al lui Dinamo din actualul lot cu patru reușite, în timp Borja Valle rămâne golgheterul „câinilor” deși nu mai joacă de mai multe luni în „Groapă”.

ADVERTISEMENT