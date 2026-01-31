Decizia lui Gigi Becali de a-l titulariza pe tânărul portar Matei Popa la FCSB, contestată vehement: ”Riscă prea mult. Mi se pare o mare greșeală”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că Matei Popa este considerat de mulți un portar extrem de talentat, un fost mare internațional este de părere că Gigi Becali nu procedează corect titularizându-l la FCSB.

Titularizarea lui Matei Popa în poarta FCSB nu este văzută cu ochi buni. Ce i se reproșează lui Gigi Becali

Nemulțumit de prestația echipei sale în partida cu CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali a mers în cantonamentul de la Berceni și i-a băgat în ședință pe jucători. Una dintre măsurile pe care le-a luat după această vizită a fost să anunțe .

El a hotărât să mizeze între buturi pe tânărul Matei Popa, care va acoperi astfel și regula U21, însă decizia sa nu este deloc pe placul fostului mare portar Dumitru Moraru. Acesta consideră că este o presiune prea mare pentru puștiul de doar 18 ani.

”Vreau să mă înțelegeți foarte clar că nu am nimic împotriva promovărilor tinerilor, dar totuși trebuie să avem mare grijă cum o facem. FCSB este cu cuțitul la os, nu este sigură de prezența în play-off și tremură de la meci la meci. Iar acum am văzut că patronul lor a anunțat că vor juca în poartă cu Matei Popa, 18 ani.

Dar oare acest copil este pregătit să intre în poartă titular într-o asemenea perioadă grea pentru FCSB? Ție ți-a gafat Târnovanu, portar de națională, iar acum vrei să arunci în luptă un copil care nu a mai apărat în prima ligă?”, a declarat Moraru, pentru .

Mutarea care ar putea să o coste pe FCSB play-off-ul

De 40 de ori aflat între buturile echipei naționale ale României și cu o carieră impresionantă la Dinamo, Steaua și Sportul Studențesc, ”Țețe” Moraru este de părere că Gigi Becali riscă mult prea mult cu titularizarea lui Popa.

”Dacă Doamne ferește greșește și el, atunci ce oare vei mai spune? Că nu ai intrat în play-off din cauza lui? O astfel de gafă s-ar putea să îl marcheze și pe copil, dar să te coste clar și pe tine o calificare în play-off. Mi se pare o mare greșeală o astfel de decizie luată într-o perioadă grea pentru FCSB.

Văd că lupta pentru locurile 5-6 din play-off se cam duce la baionetă, care pe care. Am observat o revenire spectaculoasă a CFR-ului, acolo unde văd că Pancu a început să facă treabă bună. Argeșul, Botoșani, Oțelul, UTA, U Cluj trag și ele pentru play-off, iar lupta este foarte strânsă.

Dacă dorești să îl schimbi pe Târnovanu trebuie să o faci cu Zima, care este un portar bun și un portar cu experiență. Vă repet: consider că FCSB riscă mult prea mult cu trimiterea în poartă într-un asemenea moment a puștiului Matei Popa, chiar dacă el se anunță un portar de perspectivă”, a spus Moraru.

Matei Popa va debuta la meciul cu Csikszereda

Fiul lui Marius Popa, antrenorul de portari de la FCSB, a mai fost în lot în acest sezon la partidele cu Unirea Slobozia și Rapid de anul trecut. Deși nu a prins foaia de joc în 2026, puștiul , din etapa a 24-a a SuperLigii.

”Rămâne valabil. Vom asista la un debut. Să sperăm că va fi cum credem că va fi. El nu pare să împrumute emoțiile tatălui său. Marius Popa, tatăl său, era altfel de om. Copilul pare stăpân pe situație. E clar că nu e pregătit să debuteze, dar poate că va fi o descoperire pentru fotbalul românesc. Nu am vorbit cu copilul”, a afirmat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.