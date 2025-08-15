Decizia lui Gigi Becali i-a adus FCSB-ului calificarea în play-off-ul Europa League:„Ne bucurăm că a înțeles”

FCSB traversează o perioadă mai puțin bună în acest debut de sezon. Echipa patronată de Gigi Becali a fost eliminată din Champions League, iar în campionat are doar 4 puncte după 5 etape. Omul de afaceri este conștient de criza de la echipa sa și , cel puțin pentru o perioadă, iar acest lucru a fost primit ca o uriașă gură de aer de

Jucătorii de la FCSB, liniștiți fără criticile lui Gigi Becali. Ce au declarat fotbaliștii campioanei

După înfrângerea cu Dinamo, Gigi Becali a decis că a venit momentul să înceteze din a-i blama pe jucătorii săi după fiecare meci pierdut, pentru că acest lucru nu face decât să înrăutățească lucrurile. Omul de afaceri este conștient de forma slabă a echipei sale și așteaptă cu nerăbdare revenirea.

FCSB a pierdut deja 11 puncte în SuperLiga, din 15 posibile, iar în Champions League a fost eliminată de campiona din Macedonia de Nord, însă acest început slab de sezon poate fi dat uitării dacă echipa va accesa tabloul principal din Europa League. Fotbaliștii campioanei sunt încrezători în forțele proprii și au declarat că se simt mult mai focusați fără criticile patronului:

„Mă bucur că Nea Gigi a înțeles și ne-a lăsat puțin mai liniștiți. Am avut mai multe momente individuale de gândire pozitivă pentru a pregăti meciurile și cred că ne vom reveni și vom ajunge la nivelul de anul trecut.

Câteodată criticile sunt bune, dar când ești cu moralul la pământ, mai citeai o critică de la Nea Gigi, îți mai spuneau și prietenii, familia… deja se adunau. Mă bucur că a înțeles și dânsul să fie lângă noi, să nu mai vorbească public”, a spus Mihai Popescu despre decizia lui Gigi Becali.

Daniel Bîrligea este bucuros de atitudinea patronului și cere sprijinul total al suporterilor

și le-au oferit favoriților lor tot sprijinul de care au avut nevoie. Daniel Bîrligea crede că acest lucru, combinat cu înțelegere din partea patronului, pot rezulta într-o echipă ce va arăta exact ca anul trecut:

„Când cineva vorbește frumos de tine, fără să te critice, este o mână de ajutor. Îți dă încredere că poți face față. Când cineva îți spune că nu poți, e un pic mai greu, chiar dacă tu trebuie să fii obișnuit cu criticile. Nu trebuie să ne bazăm pe critici, nu trebuie să le auzim, iar noi să ne facem jocul nostru.

Cred că și el a fost fericit că am câștigat (n.r. – Cu Drita). Sper să le putem aduce suporterilor fericire, pentru că din această cauză au fost alături de noi anul trecut, pentru că le-am adus foarte multă fericire. Încrederea suporterilor ne ajută foarte mult”, a declarat Daniel Bîrligea.