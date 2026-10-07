Sport

Decizia lui Lionel Scaloni, imediat după retragerea lui Messi! Ce se întâmplă cu selecționerul Argentinei

Contractul lui Lionel Scaloni cu Federația Argentiniană expiră în decembrie, iar selecționerul a vorbit despre viitorul său după retragerea lui Lionel Messi de la echipa națională.
Bogdan Mariș
07.10.2026 | 08:46
Decizia lui Lionel Scaloni imediat dupa retragerea lui Messi Ce se intampla cu selectionerul Argentinei
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Lionel Scaloni (48 de ani) a vorbit despre viitorul său după retragerea lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. FOTO: Hepta
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Lionel Messi (39 de ani) s-a retras oficial de la naționala Argentinei după meciul amical cu Benin, câștigat cu 3-0, iar selecționerul Lionel Scaloni (48 de ani) a vorbit despre viitorul său la echipă. Tehnicianul a afirmat că ar urma să continue pe banca primei reprezentative, însă contractul său expiră în decembrie, iar acesta nu a ajuns încă la un acord cu Federația privind o nouă înțelegere.

Lionel Scaloni a făcut anunțul despre viitorul său după retragerea lui Lionel Messi de la națională

Lionel Scaloni a vorbit după meciul de retragere al lui Lionel Messi despre situația sa de la naționala Argentinei. „Dacă totul merge cum trebuie, voi antrena în continuare, iar moștenirea pe care Messi o lasă în urmă este incredibilă. Eu cu asta rămân. Nu va mai exista așa ceva pe un teren de fotbal și îi suntem veșnic recunoscători”, a declarat tehnicianul, potrivit tycsports.com.

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Totuși, acesta a precizat că „nu există noutăți” cu privire la contractul său. Presa din America de Sud susține că intenția Federației este de a prelungi înțelegerea selecționerului, care expiră în decembrie. Scaloni se află pe banca naționalei din 2018 și a cucerit patru trofee la cârma echipei: Cupa Mondială din 2022, două ediții ale Copa America și Finalissima.

Lionel Scaloni, reverență în fața lui Lionel Messi

Selecționerul Argentinei a descris și impactul pe care retragerea lui Lionel Messi îl va avea asupra naționalei. „Va fi foarte greu, a spus-o chiar și el. Lucrurile prin care am trecut în ultimii ani nu sunt normale și ar putea urma vremuri grele. Suntem pregătiți să le înfruntăm, cu jucători noi, tineri, care ne vor oferi… Dar sentimentul de a-l avea de partea ta este de neegalat.

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E foarte dificil de comparat cu altceva, pentru ca oamenii să înțeleagă. Trebuie să treci prin asta. E incomparabil, indiferent cât de mult reconstruim echipa. Putem avea o echipă foarte bună cu noii jucători care vin din urmă, dar n-am mai văzut acea ‘aură’ la nimeni. Ceea ce oferă el nu va mai fi acolo.

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Vom căuta noi variante, dar acel sentiment nu va mai fi acolo. A fost incredibil să ne putem bucura de el și va trebui să mergem înainte fără el”, a afirmat Lionel Scaloni, care se afla pe teren în august 2005, când Lionel Messi debuta la națională într-un meci amical cu Ungaria, fiind eliminat la mai puțin de un minut după intrarea pe teren.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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