Decizia lui Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României: „Nu se pune problema”. Exclusiv

Universitatea Craiova este noua deținătoare a Cupei României după ce a învins-o la penalty-uri, în finala de la Sibiu, pe U Cluj. Oltenii s-au bucurat din plin, însă patronul Mihai Rotaru a luat imediat o decizie după reușita echipei sale. Vezi pe site-ul nostru ce a spus principalul acționar al echipei din Bănie și cum și-a recompensat jucătorii imediat după ce au pus mâna pe Cupă.

Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României

Finala Cupei României din acest sezon a fost disputată de Universitatea Craiova și U Cluj, iar câștig de cauză au avut oltenii, care s-au impus cu 6-5 la loviturile de departajare. , iar FANATIK a aflat că Mihai Rotaru a închiriat charter cu 50.000 de euro pentru un zbor de 20 de minute Craiova – Sibiu, dus , și 20 de minute Sibiu – Craiova, întors, pentru jucători. Principalul acționar al oltenilor a mai spus că adevărata petrecere va fi abia după meciul de duminică, când U Craiova primește vizita lui U Cluj într-un meci decisiv pentru titlu.

„Craiova se bucură și s-a bucurat extraordinar azi-noapte, începând cu patronul Mihai Rotaru și ceilalți acționari care au coborât pe gazon, au mers și s-au bucurat cu fotbaliștii. Au fost în vestiar. Chiar în timp ce la zona mixtă se dădeau interviuri, Mihai Rotaru, așa cum îl știți, pâș-pâș a trecut prin spate, bineînțeles ca să nu îl vadă nimeni. M-am întâlnit cu el și l-am întrebat dacă e petrecere. A fost foarte scurt: Petrecere, vedem duminică seara dacă e cazul. Deci nu se pune problema de nici o petrecere până nu se termină totul pentru Universitatea Craiova. Până la urmă este Fără declarații, fără exagerări, fără petreceri, fără nimic până nu li se îndeplinesc obiectivele”, a relatat Cristi Coste de la Sibiu.

Jucătorii Universității Craiova, deja cu gândul la meciul decisiv din campionat

Cele două Universității se reîntâlnesc duminică, 17 mai, de la 20:30, . Jucătorii lui Filipe Coelho, deși au reușit să câștige Cupa României, au rămas cu picioarele pe pământ și se gândesc acum doar la partida care urmează și le poate aduce astfel eventul în acest sezon. „Oltenii s-au bucurat foarte mult, i-am văzut și la vestiare și în zona mixtă. Romanchuk s-a dus în spatele lui Screciu și l-a pupat pe cap. A venit după aceea Bancu și s-a felicitat cu Anzor.

A fost o nebunie totală acolo, dar vă spun că nu i-am simțit relaxați. Pur și simplu, așa cum vă spuneam că la Universitatea Cluj la jucători, am simțit așa că sunt căzuți, la olteni am simțit că urmează meciul, ceva de genul. Deși s-a terminat partida cu trofeul, pentru ei urmează meciul. I-am simțit conectați 100% la acest lucru”, a mai precizat Cristi Coste la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

6 ore a durat până la epuizarea biletelor destinate suporterilor echipei gazdă pentru meciul Universitatea Craiova – U Cluj

30.983 de locuri este capacitatea stadionului „Ion Oblemenco”