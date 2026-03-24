Decizia lui Mircea Lucescu după ce Ionuț Radu revine în cantonamentul naționalei. Exclusiv

Mircea Lucescu (80 de ani) a primit o veste senzațională în momentul în care a aflat că Ionuț Radu (28 de ani) vine în cantonamentul echipei naționale, chiar dacă s-a accidentat la ultimul meci jucat la Celta Vigo. Acum, selecționerul are la lot nu mai puțin de patru portari și astfel că a luat o decizie foarte importantă.

Mircea Lucescu, decizie importantă în privința postului de portar la echipa națională

FANATIK a aflat în exclusivitate că Mircea Lucescu a ales să păstreze toți cei patru portari convocați la această acțiune. Variantele lui „Il Luce” pentru Turcia – România sunt acum Ionuț Radu (Celta Vigo, 28 de ani), Marian Aioani (Rapid, 26 de ani), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 29 de ani) și Laurențiu Popescu (U Craiova, 29 de ani). Cu excepția lui Ionuț Radu, ceilalți trei portari convocați de Lucescu sunt fără selecții la naționala de seniori, iar în acest sezon n-au jucat niciun meci internațional la echipele de club.

Din informațiile FANATIK, În ceea ce îl privește pe goalkeeperul piteștenilor, , nu se pune problema ca acesta să nu facă deplasarea la Istanbul, indiferent de situația medicală a lui Radu. „Din ce am vorbit eu cu Căbuz, dacă Radu va fi OK vor merge toți patru la Istanbul. Mircea Lucescu nu va renunța la niciun portar”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

Când se va antrena Ionuț Radu cu naționala României

FANATIK a aflat în exclusivitate și când . Portarul titular de la Celta Vigo va ateriza la București la ora 17:00, iar la ora 18:30 va fi deja în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Din informațiile FANATIK, este așteptat ca portarul în vârstă de 28 de ani să facă și ultima parte din antrenament alături de restul colegilor de la prima reprezentativă. Echipa națională a României va ajunge la Istanbul miercuri după-amiaza, în jurul orei 13:00.

Delegația „tricolorilor” se va haza la situat la 30 de kilometri de Aeroportul Internațional Ataturk. Semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, Turcia – România, este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00. Dacă „tricolorii” vor trece de reprezentativa „Semilunei”, vor întâlni în marea finală pe învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia. România ar juca finala în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45.

