Sport

Decizia lui Mircea Lucescu: pleacă de la naționala României sau stă și la barajul de calificare la CM 2026? “Îi place să se alinte mult!”

Ce decizie dificilă are de luat Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei României trebuie să se hotărască dacă pleacă sau nu înainte de barajul de calificare la CM 2026.
Răzvan Rădulescu
10.10.2025 | 11:51
Pleacă sau nu Mircea Lucescu înainte de barajul de calificare al CM 2026. Anunțul lui Ioan Becali. Foto: colaj Fanatik.

Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la naționala României înainte de barajul de calificare la CM 2026? Selecționerul a lăsat semne de întrebare după amicalul câștigat de tricolori, scor 2-1 cu Moldova pe Arena Națională. Giovanni Becali l-a sfătuit pe „Il Luce” să rămână pe banca naționalei României, cel puțin până la baraj.

Ce decizie ia Mircea Lucescu? Stă sau nu la naționala României până la barajul de calificare la CM 2026

Austria a învins San Marino cu 10-0 și e favorită certă la câștigarea grupei H. De cealaltă parte, Bosnia s-a încurcat și ea cu Cipru (2-2) și a reaprins speranțele tricolorilor la locul 2. Totuși, Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la națională în funcție de rezultatul duelului cu Austria de duminică.

Giovanni Becali, celebrul impresar român, susține că Mircea Lucescu doar se alintă. Agentul FIFA l-a sfătuit pe cel mai titrat antrenor român să rămână la naționala României cel puțin până la barajul de anul viitor, care ne-ar putea duce la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

„Se alintă mult. La anii lui, îi place să se alinte. Eu cred că se alintă. E un risc, dar e un baraj creat tot de el. Pentru asta merită să stea până la baraj. Îi dai șansa până la baraj. Că pierde? S-au mai pierdut baraje, depinde cu cine cazi. Dacă pici cu Italia… dar dacă pici cu Ucraina. Până la baraj mai este timp”, a declarat Ioan Becali, la Giovanni Show.

Cum poate revitaliza Mircea Lucescu naționala României

Giovanni Becali i-a dat încredere lui Mircea Lucescu și a anunțat că naționala României va fi mult mai puternică odată cu revenirile lui Drăgușin, Borza, Stanciu sau Drăguș, toți accidentați. De asemenea, Giovanni Becali susține că Mircea Lucescu are dreptul să stea pe banca României la baraj pentru că tot el a obținut performanța din Liga Națiunilor, care ne-a oferit o șansă în plus de a merge la CM 2026.

„Campionatele sunt în toi până în martie când se joacă barajul. Se întoarce Drăgușin, Borza și mulți alții. (n.r. Stanciu, Drăguș) Corect. Dacă pierde la baraj care e problema? El ne-a adus acolo, are dreptul să antreneze. Federația cred că nu are vreun punct de vedere de spus. Până la baraj are 5 luni și are timp să vadă toată metamorfoza unui jucător. 

Mai joci meciuri amicale o grămadă până atunci. Ai o șansă reală. Eu nu-i spun să se ducă la baraj, că nu pot să-i spun, dar părerea mea e să se ducă la baraj, să joace meciurile. Se pot schimba multe, vai de capul meu. Moruțan, Hagi pot să devină jucători importanți, Dennis Man în Champions League. Vor fi în toiul campionatelor”, a mai spus Giovanni Becali.

Ce schimbări face Mircea Lucescu în echipa de start la România – Austria: „Va fi rezervă”

Louis Munteanu a marcat în victoria României cu Moldova, însă Giovanni Becali a dezvăluit că atacantul lui CFR Cluj ar urma să fie doar rezervă în duelul cu Austria. Impresarul l-a lăudat pe fotbalistul lui Neluțu Varga, după reușita de pe Arena Națională.

„(n.r. Louis Munteanu) Frumos gol, dar totuși nu joacă titular. Va fi rezervă. Prima dată să o batem pe Austria. Să luăm câte un meci. Ăsta va fi greu și după îți faci aripi”, au fost cuvintele celebrului impresar.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
