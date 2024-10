Decizia lui Nicolescu în privința lui Zeljko Kopic a generat reacții uluitoare în direct: „Pe bune? În România?”

Andrei Nicolescu a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că . Decizia președintelui „câinilor” a stârnit reacții printre experți.

Reacții despre posibilitatea ca Dinamo să îi prelungească contractul lui Zeljko Kopic: „Ar fi o lovitură”

„Kopic e antrenor. Și am văzut o mișcare foarte interesantă a celor de la Dinamo. Îi propun prelungirea contractului, de acum”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Da, a zis Nicolescu ieri la FANATIK. Pe 4 ani”, a intervenit Horia Ivanovici. „Ar fi o lovitură”, a adăugat Răchită.

„Du-te, bă, de aici!”

Zeljko Kopic (47 de ani) este antrenorul care a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare și care acum e pe loc de play-off cu roș-albii. Croatul a fost instalat pe banca tehnică în decembrie 2023, iar înțelegerea actuală expiră în vara lui 2025.

„Contract pe 4 ani? În România? Antrenor? Du-te, bă, de aici. Mă bucur. Dar nu am mai auzit. Un an plus unul cu opțiune, maximum, am auzit. 4 ani? Cine a stat 4 ani? Petrescu? Dorinel are 3. Hagi”, s-a mirat Marcel Pușcaș.

„Și Măldă are 3 ani. Unul de Liga 2 și doi de Liga 1”, a completat Nicolae Dică.

„Asta dovedește că Dinamo construiește serios”

După 14 etape scurse din SuperLiga, Dinamo este pe locul 5, cu 21 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului Universitatea Cluj.

„Asta dovedește că la Dinamo chiar se construiește serios și cei care îi luau peste picior pe Nicolescu și pe cei de acolo au greșit. Și că Nicolescu s-a dovedit un tip valoros și profesionist și muncitor și dedicat cauzei și priceput în meserie”, a mai spus Horia Ivanovici.

Pentru Zeljko Kopic și Dinamo urmează un nou test important. După ce l-au picat pe cel din campionat, când au pierdut iar cu FCSB, și să câștige pentru prima dată după patru ani în fața rivalei.

„Eternul Derby” din prima etapă a fazei grupelor Cupei României este programat pe Arena Națională, miercuri, 30 octombrie, de la ora 21:00.

