Decizia lui Vlad Chiricheș imediat după accidentarea din U Cluj – FCSB 1-2: ”E o informație de ultim moment”

Veteranul în vârstă de 34 de ani trebuia să joace titular în partida de pe Cluj Arena, din etapa a 16-a din SuperLiga, dar și i-a lăsat locul în echipa de start lui Marius Ștefănescu.

Ce a făcut Vlad Chiricheș după accidentarea de la U Cluj – FCSB 1-2

În cadrul celei mai noi ediții a , moderatorul Cristi Coste a anunțat că Vlad Chiricheș a decis să amâne investigațiile medicale și a plecat într-o scurtă vacanță la Paris alături de familie.

”Apropo de Chiricheș, vă dau o informație de ultim moment. Încă nu și-a făcut RMN-ul și luat o pauză scurtă. Din informațiile pe care le am este cu familia la Paris. Nu cred că are leziune fibrilară. Trebuie să-și facă analizele, dar momentan a amânat să-și facă investigațiile medicale”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că lui Chiricheș din vară, însă este dispus să-i ofere un post în conducerea clubului dacă își dorește acest lucru.

”În apărare nu cred că e o problemă. Chiricheș are până în vară. Din vară discutăm, mai aducem un fundaș central. Ce vârstă are Chiricheș… Îl țin dacă vrea să rămână în club. Nu știu ce să fie, dar dacă vrea rămâne, la ce prezență și experiență are de la cluburile mari… De prelungit nu, nu discutăm!”, a declarat Becali.

Absențe importante pentru campioana României

FCSB are mari probleme de lot, pe lângă accidentarea lui Vlad Chiricheș mai fiind indisponibili Octavian Popescu, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Alexandru Pantea și Baba Alhassan. În plus, pentru jocul cu FC Botoșani vor lipsi și .

”Șut și cu Crețu sunt suspendați, iar la categoria infirmerie îi trecem pe Lixandru, care e mai vechi, Florin Tănase, care va lipsi în jur de trei săptămâni… Baba Alhassan stă și el vreo cinci săptămâni.

Cât despre Pantea… Din informațiile noastre, el va lipsi tot acest an. Deci nu va mai intra până în cantonamentul din ianuarie al FCSB-ului. Baba cinci săptămâni, după cum spunea și Mihai Stoica, Florin Tănase trei săptămâni, sunt probleme și cu Chiricheș.

Tavi Popescu are probleme cu călcâiul, exact ce i s-a întâmplat la Craiova, când l-a lovit Vlădoiu din spate, în momentul în care a luat cartonaș roșu. A resimțit dureri și aseară, de aceea a ieșit. Am numărat vreo 7-8 jucători cu probleme”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

