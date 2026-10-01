Decizia majoră luată de Dacia. Modelul de mașină pe care extinde motorizarea Hybrid 155 

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Motorizarea Hybrid 155 primește aprecieri uriașe pentru că reduce consumul de combustibil cu până la 40% față de un motor termic echivalent. Acesta este motivul principal pentru care Dacia a luat o decizie majoră. Află despre ce este vorba.

Dacia, veste bună despre motorizarea Hybrid 155

Dacia continuă să evolueze și să lanseze pe piață modele de mașini pe placul conducătorilor auto. Cea mai nouă variantă care iese pe poarta fabricii de la Mioveni, județul Argeș, a fost . Versiunea Striker are un design care îi va cuceri pe români, dar și pe ceilalți europeni.

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Britanicii sunt încântați de mașinile pe care România le trimite în afara granițelor. La fel sunt și spaniolii care au recurs la o ambele electrice. Cele două vehicule au costuri de achiziție care se încadrează sub 20.000 de euro, aspect luat în calcul de mulți cumpărători.

La capitolul motor producătorul auto a anunțat că pregătește surprize inedite. Are în plan să extindă motorizarea Hybrid 155 și pe alte modele. În prezent, această versiune este valabilă pentru autoturismele mai mari din gamă, printre care se numără Bigster, Duster și Jogger. Însă, lucrurile nu vor rămâne așa prea multă vreme.

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În perioada următoare, Sandero Stepway va fi asociată cu tehnologia care a fost lansată inițial pe Bigster în anul 2025. Ulterior, Dacia și-a îndreptat atenția spre Duster facelift și pe Jogger, iar acum aduce această motorizare pe una dintre cele mai iubite mașinile ale sale. Cel mai probabil cei interesați vor putea comanda Sandero Stepway cu motorul hibrid de 155 CP cât de curând.

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Schimbarea, aplaudată de jurnaliștii italieni

Motorul Hybrid 155 este ideal pentru șoferii care își doresc eficiență ridicată fără să renunțe la reacții bune în timpul condusului. Sandero Stepway este o variantă iubită de multe persoane, jurnaliștii italieni de la aplaudând schimbarea pe care Dacia vrea să o implementeze pe acest model auto cât mai repede.

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Ei susțin că această versiune are mai multe atuuri, începând de la consumul redus până la transmisia automată. De asemenea, mașina are performanțe decente într-un pachet accesibil pentru că folosește un sistem hibrid cu un motor pe benzină de 1,8 litri, cu patru cilindri. Acesta dezvoltă alături de alte două motoare electrice 109 CP.

Unul dintre acestea are o capacitate de 49 CP, iar celălalt funcționează ca starter/generator de înaltă tensiune. Mai mult decât atât, ansamblul include și o baterie de 1,4 kWh, la 230 V. În plus, are și transmisie automată electrificată. Italienii punctează faptul că este motorul perfect și se bucură că va fi inclus pe Sandero Stepway.

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„Dezvoltat pe baza expertizei tehnologice a Grupului Renault acesta reprezintă cea mai modernă evoluție a sistemelor full hybrid ale mărcii. Conducerea este lină și silențioasă, receptivă la accelerarea la turații joase. Consumul de combustibil este redus (cu până la 40% mai puțin decât la motoarele echivalente pe benzină)”, au notat italienii.