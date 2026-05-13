Decizia Meta l-a costat pe Cristiano Ronaldo 18 milioane de urmăritori! Cu câți followers a rămas pe Instagram

Cei de la Meta, companie care administrează Facebook și Instagram, au lansat o campanie agresivă împotriva conturilor fictive de pe platformele de sociale menționate, iar astfel multe staruri mondiale au pierdut milioane de urmăritori.

Lovitură pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez a rămas fără milioane de urmăritori pe Instagram

Pe 8 mai, Instagram a lansat o operațiune masivă de remediere a platformei, menită să elimine permanent conturile de boți, profilurile spam și urmăritorii inactivi. Recordul negativ îi revine lui care a pierdut dintr-un foc aproximativ 18 milioane de urmăritori și are acum 664 de milioane de oameni care îl urmăresc, fiind tot primul în lume la nivelul platformei, notează

Nici marile vedete ale culturii pop americane nu au fost ocolite: Kylie Jenner a rămas fără circa 15 milioane de fani, iar nume precum Selena Gomez și Ariana Grande au înregistrat scăderi de aproximativ 6 milioane fiecare. Și Taylor Swift sau Justin Bieber s-au confruntat cu pierderi de milioane de urmăritori. Aceste cifre demonstrează că, indiferent de nivelul de celebritate, fenomenul audiențelor artificiale generate de boți afectează întreaga lume digitală, iar această „curățenie” a devenit necesară pentru a reda credibilitatea valorii unui like.

Suma uriașă pe care o primește Cristiano Ronaldo pentru o postare pe Instagram

Potrivit estimărilor publicate de platformele specializate în marketing digital, starul portughez poate câștiga peste 3 milioane de dolari pentru o singură postare sponsorizată pe Instagram, fiind una dintre cele mai bine plătite personalități din mediul online. Cu o comunitate de sute de milioane de urmăritori, reprezintă o adevărată mașinărie de publicitate pentru brandurile globale.

Influența uriașă a lui Ronaldo transformă fiecare fotografie sau clip postat într-o campanie cu impact internațional aproape instantaneu. Marile companii din sport, modă, tehnologie sau lifestyle sunt dispuse să investească sume record pentru a-și asocia imaginea cu cea a fotbalistului, mizând pe vizibilitatea și engagementul uriaș pe care acesta le generează.

